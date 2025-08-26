Games
Παιδεία

Διορισμοί 993 μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή: Το ΦΕΚ με τα ονόματα

Διορισμοί 993 μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή: Το ΦΕΚ με τα ονόματα Φωτογραφία: pixabay
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν έως και την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3123/Γ΄/26-8-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΦ746ΝΚΠΔ-ΘΓΣ) η περίληψη της απόφασης για τον διορισμό 993 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν έως και την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 στον/στην Προϊστάμενο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (για ΣΜΕΑΕ) ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (για ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΔΑΣΥ) για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Το ΦΕΚ περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των διοριζόμενων και τις αντίστοιχες θέσεις τοποθέτησης.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των νέων διορισθέντων εδώ

