Διορισμοί 993 μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή: Το ΦΕΚ με τα ονόματα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3123/Γ΄/26-8-2025 (ΑΔΑ: 9ΩΦ746ΝΚΠΔ-ΘΓΣ) η περίληψη της απόφασης για τον διορισμό 993 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν έως και την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 στον/στην Προϊστάμενο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (για ΣΜΕΑΕ) ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (για ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΔΑΣΥ) για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Το ΦΕΚ περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των διοριζόμενων και τις αντίστοιχες θέσεις τοποθέτησης.

