Παιδεία

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια με SKY Express

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια με SKY Express
Η έκπτωση καλύπτει μόνο τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για πτήσεις από 27/08/2025 έως 15/06/2026 και κρατήσεις έως 15/09/2026.

Το Υπουργείο Παιδείας εξασφάλισε έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια μέσω SKY Express των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο τοποθέτησής τους.

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις έως 15/09/2026 και πτήσεις στο εσωτερικό από 27/08/2025 έως 15/06/2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η προσφορά αφορά αποκλειστικά τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του έτους 2025-2026 και καλύπτει έκπτωση 30% στον ναύλο (δεν ισχύει για φόρους εισιτηρίου). Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκπτωτικό κωδικό έως 2 φορές. Η κράτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω skyexpress.com με εισαγωγή του εξατομικευμένου κωδικού. Οι κωδικοί είναι προσωπικοί και μη μεταβιβάσιμοι. Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαρίστησε τη SKY Express για την ανταπόκριση στο αίτημα του Υπουργείου, επισημαίνοντας ότι η διευκόλυνση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του έργου που καλούνται να επιτελέσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Tι ισχύει για την έκπτωση 30% μέσω SKY Express

-Η παροχή των εκπτωτικών κωδικών ισχύει αποκλειστικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026.

-Παρέχεται 30% έκπτωση στον ναύλο του εισιτηρίου, σε πτήσεις εσωτερικού.

- Η έκπτωση αφορά στον ναύλο και δεν εφαρμόζεται στους φόρους εισιτηρίου.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση εκπτωτικού κωδικού έως και 2 φορές.

- Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων της βεβαίωσης / πιστοποίησης η αεροπορική θα προβαίνει σε ακύρωση της κράτησης.

- Η έκπτωση ενεργοποιείται τοποθετώντας τον εξατομικευμένο εκπτωτικό κωδικό στο πεδίο «εκπτωτικό κουπόνι» κατά την αναζήτηση πτήσης.

- Ο εκπτωτικός κωδικός θα σταλθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει συμπληρώσει στη φόρμα εγγραφής.

- Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν έκπτωση 30% για κράτηση 1 ατόμου, σε πτήσεις εσωτερικού one-way ή/και μετ’ επιστροφής.

- Ισχύει για 1 επιβάτη ανά κράτηση.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού της προσφοράς στο σχετικό πεδίο κατά την αγορά του εισιτηρίου, μόνο μέσω του skyexpress.com.

- Δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.

- Στην αναζήτηση πτήσεων, οι τιμές που εμφανίζονται είναι ήδη με υπολογισμένη την προσφορά. Αναλυτικά την έκπτωση μπορείς να την δεις στη δεξιά στήλη («Πληροφορίες πτήσης»).

- Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό του ναύλου δεν επιστρέφεται.

- Οι εκπτωτικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.

- Στην περίπτωση παραβίασης των όρων και λανθασμένη υποβολή του ΦΕΚ η αεροπορική έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης.

Διορισμοί 993 μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή: Το ΦΕΚ με τα ονόματα

Παιδεία

Διορισμοί 993 μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή: Το ΦΕΚ με τα ονόματα

Παιδεία
Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Παιδεία

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Παιδεία
Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Παιδεία

Σχολεία: Πιάνουν δουλειά 8.823 εκπαιδευτικοί, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Παιδεία
Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Παιδεία

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Παιδεία

