Πρώτο κουδούνι φέτος για το Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου με δύο μαθητές

«Ανοίγουμε φέτος Δημοτικό στην Ψέριμο και διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές του νησιού θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας» σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα ανοίξει τις πόρτες του το νεοσύστατο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τους πρώτους δύο μικρούς του μαθητές.

Το σχολείο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το νηπιαγωγείο που λειτουργεί από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών που επέλεξαν να μείνουν στο ακριτικό νησί.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους». Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους, διατηρώντας τους εθνικούς μας «φάρους» φωτεινούς.»

Το σχολείο θα στελεχωθεί με δάσκαλο από τους νεοδιοριζόμενους ή με απόσπαση από την Κάλυμνο, ενώ ήδη διαθέτει διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Δήμος Καλυμνίων και η Σχολική Επιτροπή έχουν δεσμευτεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα φοιτήσουν φέτος τρία παιδιά, με τη νηπιαγωγό να συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο νησί.