Fund που εξαγόρασε ιδιωτικά σχολεία «λογοκρίνει» τις αναρτήσεις εκπαιδευτικών - Το προειδοποιητικό email

Όπως καταγγέλλεται απαγορεύει στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του αναρτήσεις πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η ΟΙΕΛΕ θέλοντας να αναδείξει τι σημαίνει στην πράξη η είσοδος επενδυτικών funds στην ιδιωτική εκπαίδευση και πώς καταστρατηγούνται δικαιώματα και ελευθερίες των εκπαιδευτικών.

Όπως καταγγέλλουν «Εμβρόντητοι πληροφορηθήκαμε από προβληματισμένους συναδέλφους μας ότι το fund Inspired που έχει ήδη υπό τον έλεγχό του τα εκπαιδευτήρια CGS (Κωστέα-Γείτονα) και τη Σχολή Μωραΐτη, απέστειλε ηλεκτρονική επιστολή-εντολή σχετικά με την «συμπεριφορά» τους στα social media. Αυτό δεν αφορά μόνο σε επαγγελματικά, αλλά και σε προσωπικά τους κοινωνικά δίκτυα, όπως ρητά αναφέρεται!»

Μάλιστα τονίζεται ότι «στο προκλητικό αυτό mail, που αποστέλλεται από τον ίδιο τον Nadim Nsouli, ιδρυτή, επικεφαλής και CEO της Inspired Education, περιλαμβάνεται ρήτρα που θίγει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εκπαιδευτικών (ιδίως τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και της μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών) και παραβιάζει ευθέως, μεταξύ άλλων, το ελληνικό Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων το οποίο έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με τον Ν. 2462/1997. Πιο συγκεκριμένα (και ενώ αλλού περιλαμβάνεται η εύλογη επισήμανση για ρητορική μίσους κ.λπ.), ως πρώτο “don’t” για τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται η πλήρης απαγόρευση εμπλοκής με ανάρτηση που έχει περιεχόμενο πολιτικού, οικονομικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα! Η ρήτρα αναφέρει: You should not create, post, share or engage with content of a financial, religious, or political nature”»

Σχολιάζοντας το περιστατικό η ΟΙΕΛΕ αποσαφηνίζει ότι «δεν πρόκειται για δημοσιεύσεις που προωθούν μίσος, ή φανατισμό ή διχόνοια. Η ρήτρα αυτή απαγορεύει κάθετα, όχι μόνο τη δημιουργία, αλλά και την αποστολή, τον διαμοιρασμό και οποιαδήποτε εμπλοκή (ένα like, πχ!!!) σε περιεχόμενο με πολιτικές ή θρησκευτικές δημοσιεύσεις! Μάλιστα, αναφέρεται στο τέλος του κειμένου ότι οι παραβάτες θα έχουν πειθαρχικές συνέπειες: “Team members who have violated this or other Inspired Education Group Policies may be subject to disciplinary action” (!!!)

Πέρα από το ζήτημα του ελέγχου των πολιτικών και θρησκευτικών φρονημάτων των εκπαιδευτικών που επιχειρεί να επιβάλει η Inspired, η απαγόρευση για την ανάρτηση οικονομικών ζητημάτων (αλλά και θεμάτων οικονομικής πολιτικής του σχολείου, όπως αναφέρει άλλη ρήτρα), είναι πολύ πιθανόν να υποκρύπτει όχι μόνο προσπάθεια φίμωσης των συναδέλφων, αλλά ταυτόχρονα παρεμπόδισης της απόλυτα νόμιμης ενέργειάς τους να διεκδικήσουν, πχ, υψηλότερο μισθό μέσω συνδικαλιστικής δράσης την οποία να κοινοποιήσουν στις σελίδες τους!»

Επομένως σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ «οι «εντολές» της Inspired μπορεί να σημαίνουν, μεταξύ πολλών άλλων:

Ότι δεν μπορείς να αναρτήσεις μια κόσμια κριτική ή, αντιστοίχως, να επιδοκιμάσεις την κυβερνητική πολιτική ή την αντιπολίτευση

Ότι δεν μπορείς να βάλεις στα κοινωνικά σου δίκτυα μια αφίσα πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου ή να εκφέρεις την άποψή σου για αυτό

Ότι απαγορεύεται να αναδημοσιεύσεις μια ανακοίνωση συνδικαλιστικής οργάνωσης, ιδίως αν σχετίζεται με τη διεκδίκηση υψηλότερων μισθών/παροχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αλλά ούτε καν να διατυπώνεις δημόσια την προσωπική σου θέση για όποιο εργασιακό ζήτημα (αφού μπορεί να θεωρηθεί θέμα «οικονομικής ή πολιτικής φύσης», με βάση την ορολογία του κειμένου.)

Ότι δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Ότι δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε θρησκευτικές εορτές (τα «χρόνια πολλά» σε ονομαστικές εορτές να τα επιτρέπει, άραγε, η Inspired και ο επικεφαλής της;)

Ότι δεν μπορείς ούτε καν να αντιδράσεις με emoticons σε τέτοιες αναρτήσεις-δημοσιεύσεις

Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο κ. Nsouli και ο εκπαιδευτικός του οργανισμός ετοιμάζονται να επιβάλουν μια τρομακτική, οργουελικού τύπου δυστοπία στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς των σχολείων της Inspired. Να καταργήσουν ουσιαστικά την έννοια του πολίτη και στοιχειώδη δικαιώματα που ισχύουν σε κάθε δημοκρατική χώρα.»

Καταλήγοντας η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί ότι «θα ζητήσει άμεσα από την Inspired Group την απόσυρση του κειμένου, καθώς και την προσαρμογή της πολιτικής του fund σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα στο ελληνικό Σύνταγμα και στις εγχώριες και ευρωπαϊκές συνθήκες, επιφυλασσόμενη για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Θα ζητήσει, επίσης, την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, ελπίζοντας ότι οι πρόσφατες συναντήσεις του με εκπροσώπους των funds δεν σημαίνουν ότι η ελληνική πολιτεία σκοπεύει να επιτρέψει σε κάποιους να παραβιάζουν την εγχώρια έννομη τάξη για να εγκαθιδρύσουν εργασιακό μεσαίωνα και να περιστείλουν στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών.»