Πρόκειται για μία κατάσταση που κάνει δεκάδες στελέχη του κόμματος να νιώθουν άβολα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι καθώς έχουν βρεθεί στο περιθώριο με επιλογή της ηγεσίας.

Η απόφαση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Αντώνη Σαουλίδη να προλογίσει το βιβλίο Τσίπρα στην εκδήλωση για την “Ιθάκη” στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύμπτωμα μιας πολύ νοσηρής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο ΠΑΣΟΚ της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο.

Η εμφάνιση του κεντρικού στελέχους στην εκδήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού, απέναντι στον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει εχθρική διάθεση, αποτελεί μία εξέλιξη άμεσα συνδεδεμένη με τις επιλογές της ηγεσίας και την διόλου τυχαία αντίληψή της για τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ.

Κάνουν λοιπόν λάθος όσοι πιστεύουν ότι οι αποχωρήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ- είναι βέβαιο ότι έπειτα από τις μαζικές παραιτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα θα ακολουθήσουν κι άλλες- οφείλονται σε μία αδράνεια που επιδεικνύει η ηγεσία ή σε προσωπικές φιλοδοξίες.

Σχετίζονται με μία στρατηγική που εφαρμόζει ο Νίκος Ανδρουλάκης με στόχο να δημιουργήσει ένα κόμμα απολύτως ελεγχόμενο με προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά. Οφείλεται στην επιλογή του προέδρου να λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ στη βάση ενός μοντέλου κλειστών μηχανισμών που δεν θα τον αμφισβητήσει έπειτα από μία εκλογική ήττα. Που επαναπαύεται στην προοπτική ενός μικρού ΠΑΣΟΚ που δεν ενοχλείται από το γεγονός ότι δεν διαμορφώνει τις εξελίξεις και αρκείται στο να τις παρακολουθεί, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζει θεσούλες και οφίτσια για μία ομάδα πρόθυμων στελεχών.

Όσο και να επιχειρεί επομένως η Χαριλάου Τρικούπη να υποβαθμίσει το φλερτ Σαουλίδη με τον Αλέξη Τσίπρα μεταφέροντας την εικόνα ότι ήταν ένα αποστασιοποιημένο στέλεχος του κινήματος που απλώς “ψαχνόταν” πολιτικά με καιροσκοπικούς όρους, η αλήθεια βρίσκεται στην τακτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στη λογική του να δομήσει ένα περίκλειστο κόμμα ελεγχόμενο αποκλειστικά από τον ίδιο. Κάνοντας τους μη αρεστούς να φαίνονται ως ξένα σώματα.

Το ζήτημα δεν είναι τόσο γιατί ο Αντώνης Σαουλίδης δεύτερος σε σταυρούς στην α’ Θεσσαλονίκης το 2023 κι ένθερμος υποστηρικτικής του Ανδρουλάκη το 2012 με την κίνησή του να προσεγγίσει το εγχείρημα Τσίπρα αφήνει πίσω του μία πορεία δεκαετιών στο ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση βρίσκεται στην τακτική που ακολούθησε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κυρίως την περίοδο μετά τις εκλογές του 2023. Ο Κρητικός Ανδρουλάκης επέλεξε την μία και μοναδική έδρα της α’ Θεσσαλονίκης και όχι μία από τις δύο βουλευτικές έδρες που εξασφάλισε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, άλλωστε εκεί ζει η οικογένειά του, για να διαμορφώσει τις εσωκομματικές ισορροπίες που επιθυμούσε. Προτίμησε να στερήσει την έδρα από ένα μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος. τον πρώην υπουργό Χάρη Καστανίδη από το να πάρει μία από τις δύο έδρες της περιφέρειας Ηρακλείου όπως κάλλιστα θα μπορούσε να πράξει.

Κι αφού αγνόησε τη βούληση των Θεσσαλονικέων φρόντισε να “καπελώσει” τα τοπικά στελέχη μεταγράφοντας στο ΠΑΣΟΚ χωρίς κριτήρια και χωρίς καν να απειλείται η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πήρε από σπόντα όπως επισημαίνει συχνά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο βουλευτές που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και με ευκολία μεταπήδησαν στη Χαριλάου Τρικούπη (Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς) με την υποσχετική ότι θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια της α’ Θεσσαλονίκης. Κοινώς, το ΠΑΣΟΚ έκανε στα άλλα κόμματα αυτό για το οποίο κατηγορούσε τους άλλους τα προηγούμενα χρόνια: Υφαρπαγή βουλευτών και των εδρών τους.

Τι θα έπρεπε να αναμένουν τα στελέχη της Θεσσαλονίκης βλέποντας πόσο εγωιστικά και μικροκομματικά κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ο Αντώνης Σαουλίδης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης φρόντισε να αδρανοποιήσει αμέσως μετά την επανεκλογή του στην προεδρία του κόμματος. Το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίασε ποτέ, ούτε καν για τα προσχήματα ή για να δημιουργηθεί μία επίπλαστη εικόνα συλλογικότητας μέσα από τη συνεδρίαση των οργάνων. Δημιούργησε το λεγόμενο Πολιτικό Κέντρο το οποίο επίσης έχει καταργηθεί στην πράξη αφού έχει να συνεδριάσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Στελέχη της αριστερής και κεντροαριστερής πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ ανάμεσά τους και ο Σαουλίδης που στις εσωκομματικές εκλογές του 2023 υποστήριξε τον Χάρη Δούκα, έδειχναν εδώ και καιρό ότι ασφυκτιούσαν μέσα σ’ ένα θολό πλαίσιο το οποίο καθίσταται ατελέσφορο με βάση τη δημοσκοπική στασιμότητα του Κινήματος.

Η απροθυμία της ηγεσίας να δηλώσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι αποκλείεται οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και η επίμονη άρνησή της να αποτελέσει δεσμευτική συνεδριακή απόφαση επέτειναν την αβεβαιότητα σε στελέχη, που απομονώθηκαν από το σύστημα Ανδρουλάκη και εκ των πραγμάτων έγιναν ανενεργά.

Ας επισημανθεί πως όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη είναι απλώς η μικρογραφία των όσων συμβαίνουν κεντρικά με απόλυτη ευθύνη της Χαριλάου Τρικούπη.

(Η Θεοδώρα Γεωργούλα είναι Δημοσιογράφος)