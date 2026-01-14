Λαοί με τέτοια ψυχική δύναμη και πνευματική ελευθερία δεν χάνουν ποτέ. Και δεν χάνονται.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ιρανή Μάχσα Αμίνι, ετών 22, συνελήφθη στην Τεχεράνη από την Αστυνομία Ηθών, επειδή «δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της». Ο θάνατός της στο «κέντρο αναμόρφωσης» («κατέρρευσε ξαφνικά», σύμφωνα με την «εξήγηση» που έχουν δώσει δεκάδες απολυταρχικά καθεστώτα όπου γης) πυροδότησε πολυήμερες μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν. Η πεισματική απαίτηση των διαδηλωτών να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των πολιτών, όχι μόνο των γυναικών, προκάλεσε τη βιαιότατη αντίδραση του τυραννικού θεοκρατικού καθεστώτος. Αγιατολάδες, μουλάδες και «Φρουροί της Επανάστασης», όσοι εμπνέονται από το ενδυματολογικό και κάλπικα θεολογικό δόγμα του Αλί Χαμενεΐ («οι γυναίκες που δεν φοράνε σωστά τη μαντίλα πρέπει να νιώθουν ανασφαλείς»), δεν μπορούσαν βέβαια ν’ αφήσουν ατιμώρητο το απίστευτο θάρρος χιλιάδων γυναικών, που έκαιγαν δημόσια το χιτζάμπ τους ή έκοβαν τα μαλλιά τους. Ανάμεσα στα θύματά τους, πάνω από πεντακόσια, η δεκαεξάχρονη Νίκα Σακαραμί, που τάχα «αυτοκτόνησε πέφτοντας από ταράτσα».

Τον Οκτώβριο του 2023 έχασε τη ζωή της η Ιρανή Αρμιτά Γκεραβάντ, κουρδικής καταγωγής, κι αυτή δεκαεξάχρονη, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, λόγω εγκεφαλικής βλάβης. «Της έπεσε η πίεση». Αυτή ήταν η «εξήγηση» της Αστυνομίας Ηθών, στην οποία χρεώνουν τον θάνατο της έφηβης ιρανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Της επιτέθηκαν στο μετρό για να τη σωφρονίσουν. Επειδή «δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της». Στην κηδεία της ξυλοκοπήθηκε άγρια και συνελήφθη η δικηγόρος και ακτιβίστρια Νασρίν Σοτουντέχ. Επειδή δεν φορούσε μαντίλα, γεγονός που, κατά τους θεοφρουρούς, «διατάραξε την ψυχική ασφάλεια της κοινωνίας». Την περασμένη Πέμπτη πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών. Συμμετείχε και αυτή στις πάνδημες διαδηλώσεις κατά του βαριά διεφθαρμένου καθεστώτος, που, ασκώντας το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», δολοφονεί εκατοντάδες και στέλνει χιλιάδες στις φυλακές. Οι δολοφονημένες γυναίκες είναι το πρόσωπο του Ιράν, η Μάχσα, η Νίκα, η Αρμιτά, η Ρουμπίνα, όχι οι φονταμενταλιστές δυνάστες, που οδήγησαν την οικονομία της χώρας στην κατάρρευση. Αυτές και όσες συμπατριώτισσές τους ανεβάζουν στο (απαγορευμένο) διαδίκτυο φωτογραφίες ή βίντεο όπου βάζουν φωτιά σε πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ κι ανάβουν έπειτα από αυτά το τσιγάρο τους, επίσης απαγορευμένο. Λαοί με τέτοια ψυχική δύναμη και πνευματική ελευθερία δεν χάνουν ποτέ. Και δεν χάνονται.

(Ο Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)