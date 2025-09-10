Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Μετά τη ΔΕΘ

Image of Κώστας Καλλίτσης Κώστας Καλλίτσης
Μετά τη ΔΕΘ
Δεν είναι ότι έκανε λίγα. Είναι ότι κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση: Το κράτος χρησιμοποιήθηκε ως λάφυρο της εκλογικής νίκης της και απογειώθηκε η διαφθορά. Επί 6 χρόνια η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε, άσκησε την οικονομική πολιτική που έκρινε συμφέρουσα.

Τα τελευταία χρόνια, σαν να συνηθίσαμε το πρόβλημα της υπερχρέωσης να το διασκεδάζει ο πληθωρισμός: Από τη μια διάβρωνε την πραγματική αξία του χρέους κι απ’ την άλλη αύξανε την αξία του ΑΕΠ, σμικρύνοντάς το ως ποσοστό του. Σε συνδυασμό με την ενεργό, επαγγελματική διαχείριση του χρέους από τον ΟΔΔΗΧ, αυτό καλλιεργούσε επανάπαυση: Η κυβέρνηση ένιωθε την άνεση να μοιράζει περίπου 60 δισ. ευρώ στην πανδημία και την ενεργειακή κρίση, σε μεγάλο βαθμό σε οριζόντιες επιδοτήσεις –αναλογικά, δε, μεγαλύτερες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλη τη Δύση ήταν κυρίαρχη η αυταπάτη ότι, πλέον, το χρήμα θα είναι φτηνό κι όλοι θα μπορούν να δανείζονται εύκολα. Θα ήταν παράδοξο αν δεν διακατείχε και την ελληνική κυβέρνηση.

Τώρα, το περιβάλλον αλλάζει και τέτοιες βεβαιότητες αμφισβητούνται. Τις τελευταίες ημέρες οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων αγγίζουν το 5%, ενώ στην Ιαπωνία και στη Βρετανία σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά. Καθώς διογκώνονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα και ο πληθωρισμός επιμένει, οι πλούσιοι δανειστές των κρατών ζητούν υψηλότερη αποζημίωση για να συνεχίσουν να τα δανείζουν. Το βάρος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους γίνεται δυσβάστακτο για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες –το γερμανικό κοινωνικό κράτος δεν είναι βιώσιμο δηλώνει ο Φρ. Μερτς, τα ελλείμματα έχουν βάλει τη Γαλλία σε πολιτική περιδίνηση, η κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία δεν είναι στα καλύτερά της. Το τοπίο αλλάζει, το κόστος δανεισμού αυξάνεται, μια νέα λιτότητα φαίνεται ότι έρχεται συνοδεία εξοπλισμών –και, μαζί, νέες κοινωνικές αναστατώσεις.

Το κόστος δανεισμού είναι ένα πρόβλημα που θα δυσκολέψει μεν τους πάντες, αλλά το κακό καθ’ ημάς είναι ότι θα μας βρει –αδικαιολόγητα- παντελώς ανέτοιμους: Όχι μόνο δεν αξιοποιήσαμε τις καλές ημέρες, του φτηνού χρήματος, για να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις άλλες που θα έλθουν, αλλά δεν αξιοποιήσαμε με τρόπο οικονομικά και κοινωνικά αναπτυξιακό ούτε μια μοναδική στα χρονικά της χώρας ευκαιρία, τις άφθονες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: Οι πόροι του ΤΑΑ, του ΕΣΠΑ, της νέας ΚΑΠ, μαζί με την ιδιωτική μόχλευση άγγιζαν τα 100 δισ. ευρώ. Δεν είναι το πιθανότερο ότι θα απορροφηθούν όλοι οι πόροι που προορίζονταν για την Ελλάδα, αλλά υπάρχει κάτι ίσως ακόμη χειρότερο: Και όσοι πόροι απορροφώνται, ανεπαίσθητο αναπτυξιακό αποτύπωμα αφήνουν.

Υπήρξαν μοναδικές ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν για το δημόσιο συμφέρον: Αφθονία ρευστότητας, με χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον για το χρέος. Η κυβέρνηση απολάμβανε τεράστια ανοχή από μια κοινωνία παραζαλισμένη, πρόθυμη να συγχωρέσει σκάνδαλα όπως εκείνο των υποκλοπών και να καταπιεί με αιτιολογία τις «χρόνιες παθογένειες» την τραγωδία των Τεμπών –ήταν χαρακτηριστικό ότι τέσσερις μήνες μετά, στις εκλογές του Ιουνίου 2023, η ΝΔ πήρε 41%. Μπροστά της είχε ελεύθερο το δρόμο να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, για μια Ελλάδα παραγωγική, φιλική στους νέους και τη μισθωτή εργασία, πράσινη και δίκαιη.

Δεν είναι ότι έκανε λίγα. Είναι ότι κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση: Το κράτος χρησιμοποιήθηκε ως λάφυρο της εκλογικής νίκης της και απογειώθηκε η διαφθορά. Επί 6 χρόνια η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε, άσκησε την οικονομική πολιτική που έκρινε συμφέρουσα. Το οικονομικό αποτέλεσμα, είναι ότι το ΑΕΠ αυξάνεται ελαφρά πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο παρά τα ευρωπαϊκά λεφτόδεντρα -και με τη λήξη τους θα επανέλθει στην περιοχή του 1%. Η απόσταση του παραγωγικού δυναμικού από την άλλη Ευρώπη διευρύνεται, καθότι υστερεί ο ρυθμός των επενδύσεων, ενώ διευρύνεται η απόσταση των τιμών, αφού καθ’ ημάς ο πληθωρισμός είναι 50% μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό. Κι όλα όσα έγιναν αποτυπώνονται στην παραγωγικότητα, έναν ασφαλή δείκτη για την πορεία μιας οικονομίας: Η Ελλάδα είναι ουραγός –αν έτσι βαδίσουμε σε λίγο θα ζηλεύουμε όλους τους βαλκάνιους γείτονές μας.

Κάπου εδώ βρισκόμαστε. Μετά την χορογραφία της 89ης ΔΕΘ, στον απολογισμό, θα φανεί ότι το κόστος αυτής της κατάστασης είναι πολύ βαρύ για να το ελαφρύνουν κάποιες ατομικές παροχές και φοροελαφρύνσεις.

(Ο Κώστας Καλλίτσης είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημεριν» της Κυριακής)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Πολιτική
Ακίνητα: Γιατί το πακέτο της ΔΕΘ συντηρεί και δεν λύνει το πρόβλημα

Ακίνητα: Γιατί το πακέτο της ΔΕΘ συντηρεί και δεν λύνει το πρόβλημα

Οικονομία
Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Παιχνίδια Εξουσίας
Η ώρα της ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο - Τα μηνύματα μετά την παρέμβαση Τσίπρα

Η ώρα της ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο - Τα μηνύματα μετά την παρέμβαση Τσίπρα

Πολιτική

NETWORK

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

healthstat.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr