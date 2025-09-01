Ορθολογική και τεκμηριωμένη η ήπια κυκλοφορία ΙΧ στη Βασιλίσσης Όλγας

Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα παράδειγμα ισορροπημένης αστικής παρέμβασης: να συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης αλλά και να βελτιώσει τον δημόσιο χώρο. Επομένως, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, πρέπει να λειτουργήσει όπως προβλέπει η μελέτη που εκπονήθηκε και να εφαρμοστεί στην πράξη η ήπια κυκλοφορία ΙΧ.

Η λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί μια κυκλοφοριακή παρέμβαση η οποία έχει γίνει αντικείμενο τόσο τεχνικής όσο και πολιτικής αντιπαράθεσης. Κι αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, γιατί, ναι μεν όλες οι αντίστοιχες αποφάσεις αναπλάσεων έχουν πολιτικό χαρακτήρα από τη διοίκηση του Δήμου, η τελική απόφαση όμως θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρεις και τεκμηριωμένες συγκοινωνιακές μελέτες. Δύο λοιπόν τα κρίσιμα σημεία, το πολιτικό κομμάτι με το Δελτίο Τύπου τριών Υπουργείων μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το τεχνικό για το πως πρέπει να λειτουργήσει ο δρόμος.

Στο Πολιτικό σκέλος, το Δελτίο Τύπου των Υπουργείων σχετικά με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να εφαρμοσθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύει εμφατικά την πολυαρχία και το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων που απαιτούνται για να εφαρμοσθεί στην πράξη μια κυκλοφοριακή παρέμβαση. Η εφαρμογή της μελέτης απαιτεί 3 εσωτερικές διαδικασίες/ψηφοφορίες εντός του Δήμου και στη συνέχεια ακολουθούν εγκρίσεις από τον ΟΑΣΑ, την Αποκεντρωμένη διοίκηση, την Περιφέρεια, την Τροχαία και από τρία Υπουργεία. Δέκα!! φορείς σε μια δαιδαλώδη και χρονοβόρα διαδικασία που οδηγεί σε καθυστερήσεις και αδιέξοδα. Η θεσμοθέτηση ενός Μητροπολιτικού Φορέα Μεταφορών για την Αττική, που θα έχει ως στόχο την ενιαία αντιμετώπιση όλων των σχετικών με τις μετακινήσεις θεμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ενιαίος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελεί πάγια θέση του συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί. Μάλιστα η δημιουργία του φορέα, είχε ανακοινωθεί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών το 2022, χωρίς να υπάρχει ωστόσο κάποια εξέλιξη μέχρι σήμερα..

Στο τεχνικό σκέλος, υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα στην περιοχή από τη στιγμή που έκλεισε για τα ΙΧ η Βασιλίσσης Όλγας, δεδομένου ότι τόσο οι κάτοικοι του Παγκρατίου καθώς και όσοι κατευθύνονται προς Σύνταγμα από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αναγκάζονται να κάνουν μια περιπορία ενός χιλιομέτρου που σε ώρες αιχμής διαρκεί 12-14 λεπτά. Το άνοιγμα μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση, με ήπια κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Όλγας, δεδομένου ότι η λωρίδα αυτή προβλέπεται στην ανάπλαση που υλοποιείται, είναι δεδομένο ότι θα διευκολύνει αυτές τις μετακινήσεις τόσο τις ώρες αιχμής όσο και εκτός αυτών.

Οι μετακινήσεις αυτές αφενός θα γίνονται πιο γρήγορα αφετέρου θα αποφορτίσουν το υπόλοιπο δίκτυο που σήμερα επιβαρύνεται. Κρίσιμο επίσης είναι να τονιστεί ότι η κίνηση αυτή των ΙΧ δεν πρόκειται να αλλάξει τον χαρακτήρα της νέας μορφής του δρόμου μετά την ανάπλαση. Αφενός γιατί η λωρίδα κίνησης τους υφίσταται στον αρχικό σχεδιασμό, αφετέρου γιατί το πλάτος της Βασιλίσσης Όλγας (30 μέτρα) είναι τόσο μεγάλο που μπορούν να συνυπάρχουν ανεμπόδιστα πεζοί με ΙΧ και ΜΜΜ χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας της ανάπλασης και τα βιώσιμα χαρακτηριστικά που δίνει.

Η Βασιλίσσης Όλγας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα παράδειγμα ισορροπημένης αστικής παρέμβασης: να συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης αλλά και να βελτιώσει τον δημόσιο χώρο. Επομένως, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, πρέπει να λειτουργήσει όπως προβλέπει η μελέτη που εκπονήθηκε και να εφαρμοστεί στην πράξη η ήπια κυκλοφορία ΙΧ. Εξάλλου, όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κρίνονται κατά τη λειτουργία τους από τον κόσμο και την αποδοχή που έχουν και αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.

(Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων)