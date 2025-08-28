Ο πρωθυπουργός περιφρονεί και απαξιώνει τη Βουλή

Ο πρωθυπουργός, τόσο με την περιφρονητική και απαξιωτική στάση του απέναντι στη Βουλή όσο και τη συστηματική απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών, υπονομεύει τα θεμέλια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Επιβάλλεται ο λαός να τον απομακρύνει το ταχύτερο δυνατό από την εξουσία.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει στο παθητικό της σωρεία σκανδάλων στα οποία εμπλέκονται υπουργοί και τελικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πολλά από αυτά θα έπρεπε να διερευνηθούν εξονυχιστικά είτε από Εξεταστικές είτε από, τις περισσότερες φορές, Προανακριτικές Επιτροπές.

Δυστυχώς ο πρωθυπουργός, με την ανοχή και την κάλυψη που παρέχει στους εμπλεκόμενους υπουργούς, με τα πορίσματα που ψήφισαν οι βουλευτές της Ν.Δ. στις Εξεταστικές Επιτροπές για το δυστύχημα στα Τέμπη και τις υποκλοπές, ουσιαστικά αθώωσε τον εμπλεκόμενο υπουργό και τον εαυτό του, απαξιώνοντας τις επιτροπές αυτές και τη Βουλή, τον κορυφαίο θεσμό της Προεδρευομένης ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δημοκρατίας μας.

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τα όσα απαράδεκτα και πρωτοφανή συνέβησαν στην Ολομέλεια της Βουλής στην ψηφοφορία για τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς στο σκάνδαλο των επιχορηγήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την προηγούμενη μέρα της παραπάνω συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός –προκειμένου να καλύψει, δηλαδή να αθωώσει ουσιαστικά τους δύο υπουργούς για τους οποίους η Ευρωπαία εισαγγελέας είχε διαβιβάσει στη Βουλή το εκ 3.000 σελίδων πόρισμά της– πρότεινε να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των επιδοτήσεων από το 1998 μέχρι σήμερα. Πρότεινε την ίδια διαδικασία στην οποία για μια από τις προαναφερθείσες Επιτροπές ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως «δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής». Στη σχετική ψηφοφορία ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές της Ν.Δ., οι οποίοι και υπερψήφισαν την πρόταση του κόμματός τους.

Την επόμενη μέρα, μετά τη μαραθώνια συζήτηση της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο υπουργούς, στην αίθουσα της Βουλής υπήρχαν μόνο 7 (!) από 75 βουλευτές της Ν.Δ. οι οποίοι ψήφισαν, οι υπόλοιποι 68 ψήφισαν με επιστολική ψήφο.

Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος, με αδιάσειστα επιχειρήματα, έδειξε ότι η ψηφοφορία αυτή ήταν άκυρη και ότι υπάρχει κρίση νομιμότητας. Τη θέση αυτή τόλμησε να αντικρούσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με έωλα επιχειρήματα.

Η πρωτοφανής παραπάνω διαδικασία στην ψηφοφορία που επέβαλε στους βουλευτές του κόμματός του ο πρωθυπουργός αποτελεί το κορύφωμα της περιφρονητικής και απαξιωτικής στάσης του απέναντι στη Βουλή. Δυστυχώς το ίδιο ισχύει και για τη στάση του απέναντι στους βουλευτές του κόμματός του. Πιο συγκεκριμένα:

Η ευθεία και ορθή κοινοβουλευτική στάση του θα ήταν να επιβάλει την παρουσία και την κομματική πειθαρχία όλων των βουλευτών της Ν.Δ. στην καταψήφιση της πρότασης κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο υπουργούς. Φοβήθηκε και δεν το έκανε. Αντί γι’ αυτό, διαχώρισε το σύνολο των βουλευτών της Ν.Δ. σε δύο, περίπου ισάριθμες, ομάδες.

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τα «ερίφια», δηλαδή την ομάδα εκείνη στην οποία επέβαλε όχι μόνο να απουσιάσουν από τη Βουλή αλλά και να μην ψηφίσουν, προφανώς διότι περιλάμβανε ορισμένους που θα υπερψήφιζαν την πρόταση για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής και, επειδή δεν ήξερε ποιοι θα ήταν αυτοί, διέταξε να απουσιάσουν όλοι!

Η δεύτερη ομάδα περιλάμβανε τα «πρόβατα», δηλαδή εκείνους που ήταν βέβαιο ότι θα καταψήφιζαν την πρόταση. Ενα ερώτημα που γεννιέται, γιατί στους 68 επέβαλε να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και μόνον 7 να είναι παρόντες στην ψηφοφορία, αφού ήταν βέβαιο ότι θα καταψήφιζαν, όπως και το έπραξαν με την επιστολική ψήφο.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω δείχνουν έναν φοβισμένο, δήθεν παντοδύναμο πρωθυπουργό, ο οποίος δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές του κόμματός του. Δείχνουν, όμως, και μια κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. που όχι μόνο αποδέχεται την ταπείνωσή της από τον πρόεδρο του κόμματός τους, αλλά γίνεται συνεργός στην απαξίωση της Βουλής.

Ενας από τους βουλευτές της Ν.Δ. είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θα περίμενε κανείς, από τη θεσμική του θέση ως προέδρου της Βουλής, να προστατεύσει το κύρος της, να αντιταχθεί και να αποτρέψει το ανοσιούργημα που διέπραξε ο πρωθυπουργός. Δεν το έπραξε και η ευθύνη του είναι τεράστια.

Ο πρωθυπουργός, τόσο με όσα προαναφέρθηκαν για την περιφρονητική και απαξιωτική στάση του απέναντι στη Βουλή όσο και τη συστηματική απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών, υπονομεύει τα θεμέλια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Επιβάλλεται ο λαός να τον απομακρύνει το ταχύτερο δυνατό από την εξουσία.

(Ο Μανόλης Δρεττάκης είναι Πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»)