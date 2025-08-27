Γιατί απεργούμε την Πέμπτη στο δημόσιο

Πρόκειται για ένα αντιδραστικό / αντεργατικό νομοσχέδιο που ποινικοποιεί, όχι μόνο τη συνδικαλιστική δράση και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο αλλά ακόμα και την άσκηση κριτικής και τη διατύπωση καταγγελιών για τα κακώς κείμενα και τις τραγικές ελλείψεις και ανεπάρκειες των υπηρεσιών όπου εργάζονται.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο απεργούμε. Είναι η ημέρα που εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

-Αυστηροποιεί τις ποινές για αδικήματα που προβλέπονται στο ισχύον πειθαρχικό δίκαιο. Διατηρείται η «ανάξια» ή «αναξιοπρεπής» συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, η «παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας», ως λόγοι οριστικής παύσης - απόλυσης, παραπτώματα που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον για καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης.

-Διευρύνει τις περιπτώσεις για θέση υπάλληλου σε αυτοδίκαιη αργία από τη Διοίκηση χωρίς τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου (π.χ. σύλληψη, επιβολή περιοριστικών όρων αντί προσωρινής κράτησης, κλπ.), όταν πολλοί συνάδελφοι αγωνιστές συλλαμβάνονται με αφορμή τη συνδικαλιστική τους δράση.

-Προσθέτει νέα αδικήματα - για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης - απόλυσης (π.χ. άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή, χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας).

-Εισάγει ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα την «άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης». Η κυβέρνηση- ομολογώντας την αποτυχία της να επιβάλει την αντιδραστική αξιολόγηση – προσθέτει για δεύτερη φορά το ίδιο αδίκημα με διαφορετική διατύπωση και κυρίως με αυστηρότερες ποινές (πρόστιμο αποδοχών τουλάχιστον 2 μηνών και - τη δεύτερη χρονιά - με την ποινή της οριστικής παύσης / απόλυσης).

-Καταργεί τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από τη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων, τα οποία θα απαρτίζονται αποκλειστικά από μέλη του ΝΣΚ (διορισμένους κρατικούς δικηγόρους δηλαδή), καταργεί τη δυνατότητα ένστασης κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, εισάγει τον εκβιασμό της «πειθαρχικής συνδιαλλαγής» όπου ο διωκόμενος υπάλληλος καλείται να δηλώσει «ένοχος» με αντάλλαγμα την επιβολή μικρότερης ποινής.

Δεν πρόκειται για «εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης», όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση. Άλλωστε και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ήδη προβλέπει αυστηρές ποινές (και απόλυση) για τα πραγματικά σοβαρά αδικήματα – πλαστογραφίες, διαφθορά κ.ά. Ας το εφάρμοζαν στα μεγάλα κυκλώματα διαφθοράς που κατά καιρούς αποκαλύπτονται, και που συνήθως βρίσκονται (και να πέφτουν στα μαλακά) διευθυντικά ή συνδικαλιστικά στελέχη με διασυνδέσεις με την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως το νομοσχέδιο δεν έχει ως κύριο στόχο αυτούς που υποπίπτουν σε ποινικά αδικήματα, στόχο έχει όλους και όλες εμάς που αποκαλύπτουμε, που αντιστεκόμαστε, που αγωνιζόμαστε.

Για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, δεν λυπηθήκαμε κόπο και προσπάθεια, όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε με περιοδείες στους χώρους δουλειάς, συσκέψεις και συζητήσεις ώστε να αποκαλύψουμε «τι είναι αυτό που έρχεται». Να δείξουμε στους συναδέλφους μας τη μεγάλη εικόνα, ότι η καταστολή και η ποινικοποίηση της αγωνιστικής δράσης και στάσης είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της έντασης της εκμετάλλευσης και της επίθεσης στα δικαιώματα μας και ότι η εκάστοτε κυβέρνηση το ξέρει καλά και το τηρεί με ευλάβεια.

Αυτό αποδεικνύεται και από τις άλλες πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες τις κυβέρνησης: Τον νόμο για τις διαγραφές φοιτητών και την καταστολή φοιτητών και εργαζομένων στα Πανεπιστήμια (που ψηφίστηκε κατακαλόκαιρο). Κυρίως το νομοσχέδιο για τα εργασιακά - που προβλέπει το απόλυτο ξεζούμισμα των εργαζομένων - 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη, παραπέρα «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, τσεκούρωμα στις άδειες, ακόμα και εργασία ανηλίκων.

Την απάντηση θα την πάρουν την Πέμπτη 28/8, όπου οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε ένα πειθαρχικό δίκαιο που αντιμετωπίζει τη συνδικαλιστική δράση, το απεργιακό δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε συναδέλφου να ασκεί κριτική, ως εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Θα την πάρουν ξανά στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 6/9 στην πλατεία ΧΑΝΘ, που από τις 5:30 το απόγευμα θα πλημμυρίσει από εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα βροντοφωνάξουμε «Καμία αναμονή! Όλοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα! Δούλοι του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε!».

(Ο Γιάννης Κουρμούλης είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ)