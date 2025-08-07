Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Opinions

Οι αριστεροί χακάρουν τους ψηφιακούς υπουργούς

Image of Κώστας Γαβρόγλου Κώστας Γαβρόγλου
Οι αριστεροί χακάρουν τους ψηφιακούς υπουργούς
Μόνον ένας ψηφιακός υπουργός με ιό στο υπολογιστικό του πρόγραμμα, θα μπορούσε να τα λέει αυτά: ότι θα μας έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ότι θα καταθέσουν εγγυητικές τα μητρικά ιδρύματα, ότι θα έχουν προγράμματα σπουδών καλύτερα και από τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια, ότι θα έχουν σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις και πως τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου περιμένουν στη ουρά για το ποιο θα έρθει πρώτο στη χώρα μας.

Είμαι σχεδόν σίγουρος πως η πηγή των προβλημάτων μας είναι πως αριστεροί χάκαραν τους ψηφιακούς υπουργούς μας.

Εξηγούμαι.

Το βασικό και βασανιστικό ερώτημα είναι: Τι ακριβώς μας κάνει να πιστεύουμε πως οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι «πραγματικοί» άνθρωποι;

Ο πρωθυπουργός μας, πάντα ειλικρινής, σύγχρονος και απευθυνόμενος μονίμως σε όσους έχουν την ευφυία να τον κατανοήσουν, μας τα είπε προχθές, αλλά πάλι, όλοι τον αγνόησαν.

Στη συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε τα εξής συγκλονιστικά:

«Αυτό που μπορώ να σου πω μετά βεβαιότητας είναι ότι υπάρχουν ήδη κάποιες χώρες, όχι κατ’ ανάγκην δημοκρατικές, οι οποίες όμως έχουν επενδύσει πολύ στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στα υπουργικά συμβούλια των οποίων συμμετέχει ψηφιακός υπουργός που είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης… Αυτό γίνεται σήμερα, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον».

Αλήθεια τώρα, σε ποια άλλη χώρα υπάρχει τόσο προχώ πρωθυπουργός που να μιλάει για «ψηφιακούς υπουργούς»; Ένας τόσο ειλικρινής πρωθυπουργός που να λέει πως αυτό «γίνεται σήμερα, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον»;

Έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, μας αποκάλυψε ο άνθρωπος την τραγωδία που ζει, αλλά εμείς είμαστε ακόμη κολλημένοι στην άποψη πως για τα σκάνδαλα φταίει ο άλφα ή ο βήτα υπουργός.

Τεράστιο λάθος.

Για όλα φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αποφάσισε ο πρωθυπουργός μας να έχει ένα σύγχρονο υπουργικό συμβούλιο, με ψηφιακούς υπουργούς και του τα τίναξε στον αέρα ένα ελαττωματικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπορεί και να παρασύρθηκε από τον αμερικάνο που τα ξέρει όλα, όμως, σε αυτό το σημείο τα θαλάσσωσε. Δεν κατάλαβε ούτε ο Γκρίνμπέργκ ούτε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο μεγάλος κίνδυνος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να αρχίσει να κάνει τα δικά του ο υπολογιστής. Το είχε προβλέψει ο συγχωρεμένος ο Κιούμπρικ, στο Οδύσσεια 2001, με τον υπολογιστή Χαλ που σταμάτησε να υπακούει σε εντολές, αλλά και αυτό ξεχάστηκε.

Καταλαβαίνουμε στ’ αλήθεια τι αντιμετωπίζει ο ταλαίπωρος πρωθυπουργός μας;

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κ. Πιερρακάκη, που η ταύτισή του με τα ψηφιακά έπρεπε να μας είχε ήδη πονηρέψει. Είναι αδύνατον ένα «πραγματικός» άνθρωπος-υπουργός να έχει πει στη Βουλή όσα είπε. Μόνον ένας ψηφιακός υπουργός με ιό στο υπολογιστικό του πρόγραμμα, θα μπορούσε να τα λέει αυτά: ότι θα μας έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ότι θα καταθέσουν εγγυητικές τα μητρικά ιδρύματα, ότι θα έχουν προγράμματα σπουδών καλύτερα και από τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια, ότι θα έχουν σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις και πως τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου περιμένουν στη ουρά για το ποιο θα έρθει πρώτο στη χώρα μας. Και να, λοιπόν, έρχεται πρώτη η Σορβόννη (όχι αυτή που ολοι γνωρίζουμε, αλλά ένα παρακατιανό παράρτημα με πολλά οικονομικά προβλήματα) και το οποίο ήδη συνεργάζεται με δικό μας Κολλέγιο εδώ και 13 χρόνια. Με το που κατέθεσε την αίτηση πήγαν όλοι μαζί να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, να βγουν φωτογραφίες και όλοι ήταν ικανοποιημένοι.

Υπάρχει άλλη χώρα όπου ο Υπουργός που υποσχέθηκε τόσα πολλά και δεν έγινε τίποτα απολύτως (ξανά: τίποτα απολύτως) από όσα υποσχέθηκε θα ήταν ακόμη στη θέση του και θα μπορούσε να κάνει την πάπια τώρα που αποκαλύπτεται η μία παρατυπία μετά την άλλη; Ούτε στην Ελλάδα θα γινόταν κάτι τέτοιο αν οι υπουργοί ήταν “πραγματικοί” άνθρωποι. Μάλιστα είναι τέτοια η έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, ώστε νομοθέτησε άρον-άρον το ακαταδίωκτο για όσους εμπλέκονται με την (μη) έγκριση των αιτήσεων των ξένων πανεπιστημίων.

Η μόνη πειστική απάντηση για το ασύλληπτο μπάχαλο που ζούμε, είναι ότι έχουμε ψηφιακούς υπουργούς, και τους έχουν χακάρει οι μίζεροι αριστεροί, για να εκθέσουν τον πρωθυπουργό μας.

Το ίδιο δεν έγινε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Κοινό πρόβλημα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι μπερδεύεται αν οι νέες εντολές που λαμβάνει δεν έχουν προβλεφτεί στο σύστημά της και τότε καταρρέει. Την τρέλαναν με αλλοπρόσαλλες εντολές: πρόσθεσε χιλιάδες ΑΦΜ, αφαίρεσε άλλα τόσα ΑΦΜ, βάλε βοσκοτόπια που είναι σε κάθετους βράχους στη θάλασσα, βγάλε βοσκοτόπια που είναι σε πίστες προσγείωσης αεροδρομίων, βάλε κοπάδια, βγάλε κοπάδια –πόσο να αντέξει η Τεχνητή Νοημοσύνη, πόσο μάλλον οι ψηφιακοί υπουργοί. Αν οι υπουργοί ήταν κανονικοί άνθρωποι, είναι δυνατόν να έκαναν τέτοιες αστοχίες;

Να έχεις έναν τόσο σύγχρονο πρωθυπουργό που θέλει οι υπουργοί του να είναι ψηφιακοί, να λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη και να τους χακάρουν οι αριστεροί που ακόμη πιστεύουν στον κομμουνισμό της Βόρειας Κορέας και της Κούβας, είναι μια κατάρα για τη χώρα. Κρίμα. Πολύ κρίμα.

(Ο Κώστας Γαβρόγλου είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργός Παιδείας)

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σχετικά Άρθρα

Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών: μία ακόμη κοροϊδία;

Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών: μία ακόμη κοροϊδία;

Opinions
«Έλληνας ή Ρωμιός», «Τούρκος ή Μουσουλμάνος;»

«Έλληνας ή Ρωμιός», «Τούρκος ή Μουσουλμάνος;»

Opinions
Ο Κώστας Γαβρόγλου και ο... Πάπας του Γαλιλαίου

Ο Κώστας Γαβρόγλου και ο... Πάπας του Γαλιλαίου

Ο Πληροφοριοδότης
Κώστας Γαβρόγλου στο Dnews: Ο κύκλος των Πανελληνίων έκλεισε- Τι θα τις αντικαταστήσει

Κώστας Γαβρόγλου στο Dnews: Ο κύκλος των Πανελληνίων έκλεισε- Τι θα τις αντικαταστήσει

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

ienergeia.gr
Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

healthstat.gr
«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

healthstat.gr
RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

ienergeia.gr
Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

healthstat.gr
Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

ienergeia.gr
Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ienergeia.gr