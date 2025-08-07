Οι αριστεροί χακάρουν τους ψηφιακούς υπουργούς

Μόνον ένας ψηφιακός υπουργός με ιό στο υπολογιστικό του πρόγραμμα, θα μπορούσε να τα λέει αυτά: ότι θα μας έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ότι θα καταθέσουν εγγυητικές τα μητρικά ιδρύματα, ότι θα έχουν προγράμματα σπουδών καλύτερα και από τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια, ότι θα έχουν σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις και πως τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου περιμένουν στη ουρά για το ποιο θα έρθει πρώτο στη χώρα μας.

Είμαι σχεδόν σίγουρος πως η πηγή των προβλημάτων μας είναι πως αριστεροί χάκαραν τους ψηφιακούς υπουργούς μας.

Εξηγούμαι.

Το βασικό και βασανιστικό ερώτημα είναι: Τι ακριβώς μας κάνει να πιστεύουμε πως οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι «πραγματικοί» άνθρωποι;

Ο πρωθυπουργός μας, πάντα ειλικρινής, σύγχρονος και απευθυνόμενος μονίμως σε όσους έχουν την ευφυία να τον κατανοήσουν, μας τα είπε προχθές, αλλά πάλι, όλοι τον αγνόησαν.

Στη συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε τα εξής συγκλονιστικά:

«Αυτό που μπορώ να σου πω μετά βεβαιότητας είναι ότι υπάρχουν ήδη κάποιες χώρες, όχι κατ’ ανάγκην δημοκρατικές, οι οποίες όμως έχουν επενδύσει πολύ στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στα υπουργικά συμβούλια των οποίων συμμετέχει ψηφιακός υπουργός που είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης… Αυτό γίνεται σήμερα, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον».

Αλήθεια τώρα, σε ποια άλλη χώρα υπάρχει τόσο προχώ πρωθυπουργός που να μιλάει για «ψηφιακούς υπουργούς»; Ένας τόσο ειλικρινής πρωθυπουργός που να λέει πως αυτό «γίνεται σήμερα, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον»;

Έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, μας αποκάλυψε ο άνθρωπος την τραγωδία που ζει, αλλά εμείς είμαστε ακόμη κολλημένοι στην άποψη πως για τα σκάνδαλα φταίει ο άλφα ή ο βήτα υπουργός.

Τεράστιο λάθος.

Για όλα φταίει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αποφάσισε ο πρωθυπουργός μας να έχει ένα σύγχρονο υπουργικό συμβούλιο, με ψηφιακούς υπουργούς και του τα τίναξε στον αέρα ένα ελαττωματικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπορεί και να παρασύρθηκε από τον αμερικάνο που τα ξέρει όλα, όμως, σε αυτό το σημείο τα θαλάσσωσε. Δεν κατάλαβε ούτε ο Γκρίνμπέργκ ούτε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο μεγάλος κίνδυνος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να αρχίσει να κάνει τα δικά του ο υπολογιστής. Το είχε προβλέψει ο συγχωρεμένος ο Κιούμπρικ, στο Οδύσσεια 2001, με τον υπολογιστή Χαλ που σταμάτησε να υπακούει σε εντολές, αλλά και αυτό ξεχάστηκε.

Καταλαβαίνουμε στ’ αλήθεια τι αντιμετωπίζει ο ταλαίπωρος πρωθυπουργός μας;

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κ. Πιερρακάκη, που η ταύτισή του με τα ψηφιακά έπρεπε να μας είχε ήδη πονηρέψει. Είναι αδύνατον ένα «πραγματικός» άνθρωπος-υπουργός να έχει πει στη Βουλή όσα είπε. Μόνον ένας ψηφιακός υπουργός με ιό στο υπολογιστικό του πρόγραμμα, θα μπορούσε να τα λέει αυτά: ότι θα μας έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ότι θα καταθέσουν εγγυητικές τα μητρικά ιδρύματα, ότι θα έχουν προγράμματα σπουδών καλύτερα και από τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια, ότι θα έχουν σύγχρονα κτίρια και εγκαταστάσεις και πως τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου περιμένουν στη ουρά για το ποιο θα έρθει πρώτο στη χώρα μας. Και να, λοιπόν, έρχεται πρώτη η Σορβόννη (όχι αυτή που ολοι γνωρίζουμε, αλλά ένα παρακατιανό παράρτημα με πολλά οικονομικά προβλήματα) και το οποίο ήδη συνεργάζεται με δικό μας Κολλέγιο εδώ και 13 χρόνια. Με το που κατέθεσε την αίτηση πήγαν όλοι μαζί να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, να βγουν φωτογραφίες και όλοι ήταν ικανοποιημένοι.

Υπάρχει άλλη χώρα όπου ο Υπουργός που υποσχέθηκε τόσα πολλά και δεν έγινε τίποτα απολύτως (ξανά: τίποτα απολύτως) από όσα υποσχέθηκε θα ήταν ακόμη στη θέση του και θα μπορούσε να κάνει την πάπια τώρα που αποκαλύπτεται η μία παρατυπία μετά την άλλη; Ούτε στην Ελλάδα θα γινόταν κάτι τέτοιο αν οι υπουργοί ήταν “πραγματικοί” άνθρωποι. Μάλιστα είναι τέτοια η έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, ώστε νομοθέτησε άρον-άρον το ακαταδίωκτο για όσους εμπλέκονται με την (μη) έγκριση των αιτήσεων των ξένων πανεπιστημίων.

Η μόνη πειστική απάντηση για το ασύλληπτο μπάχαλο που ζούμε, είναι ότι έχουμε ψηφιακούς υπουργούς, και τους έχουν χακάρει οι μίζεροι αριστεροί, για να εκθέσουν τον πρωθυπουργό μας.

Το ίδιο δεν έγινε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Κοινό πρόβλημα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι μπερδεύεται αν οι νέες εντολές που λαμβάνει δεν έχουν προβλεφτεί στο σύστημά της και τότε καταρρέει. Την τρέλαναν με αλλοπρόσαλλες εντολές: πρόσθεσε χιλιάδες ΑΦΜ, αφαίρεσε άλλα τόσα ΑΦΜ, βάλε βοσκοτόπια που είναι σε κάθετους βράχους στη θάλασσα, βγάλε βοσκοτόπια που είναι σε πίστες προσγείωσης αεροδρομίων, βάλε κοπάδια, βγάλε κοπάδια –πόσο να αντέξει η Τεχνητή Νοημοσύνη, πόσο μάλλον οι ψηφιακοί υπουργοί. Αν οι υπουργοί ήταν κανονικοί άνθρωποι, είναι δυνατόν να έκαναν τέτοιες αστοχίες;

Να έχεις έναν τόσο σύγχρονο πρωθυπουργό που θέλει οι υπουργοί του να είναι ψηφιακοί, να λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη και να τους χακάρουν οι αριστεροί που ακόμη πιστεύουν στον κομμουνισμό της Βόρειας Κορέας και της Κούβας, είναι μια κατάρα για τη χώρα. Κρίμα. Πολύ κρίμα.

(Ο Κώστας Γαβρόγλου είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργός Παιδείας)