Η Κομισιόν καλείται να εντοπίσει τα μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης, που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο χρηματοδότησης μη επιλέξιμων δαπανών και να προχωρήσει στον πλήρη ή μερικό αποκλεισμό τους από τη δεξαμενή των μέτρων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω πράσινων ομολόγων.

Αποκλίσεις στην καταγραφή των πράσινων δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα εντοπίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αναδεικνύοντας αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου των έργων που κρίνονται επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω των πράσινων ομολόγων του NextGenerationEU.

Σε ειδική έκθεση οι Ευρωπαίοι ελεγκτές καταγράφουν περιπτώσεις ελληνικών επενδύσεων στις οποίες αποδόθηκε υψηλότερος συντελεστής περιβαλλοντικής επιλεξιμότητας από εκείνον που δικαιολογούσε η πραγματική φύση των έργων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκτεταμένης ανακαίνισης ξενοδοχείου, η οποία εντάχθηκε σε μέτρο με συντελεστή επιλεξιμότητας 100% για χρηματοδότηση μέσω πράσινων ομολόγων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, το συγκεκριμένο έργο δεν είχε ως βασικό στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προστασία του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, οι δηλωθείσες πράσινες δαπάνες ύψους 2,4 εκατ. ευρώ εμφανίζονταν υπερεκτιμημένες κατά 60%, δηλαδή κατά 1,44 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη περίπτωση αφορά έργο αξιοποίησης της περιοχής εκθεσιακού κέντρου, για το οποίο δηλώθηκαν πράσινες δαπάνες ύψους 14,2 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές έκριναν ότι ο συντελεστής επιλεξιμότητας θα έπρεπε να ανέρχεται στο 40% αντί του 100%, με την υπερεκτίμηση να υπολογίζεται σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη περίπτωση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, στο πλαίσιο της οποίας εγκαταστάθηκε λέβητας φυσικού αερίου, δαπάνη μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση μέσω πράσινων ομολόγων. Το κόστος εγκατάστασης ανήλθε σε 2.016 ευρώ, με αποτέλεσμα οι δηλωθείσες πράσινες δαπάνες, συνολικού ύψους 8.563 ευρώ, να εμφανίζονται υπερεκτιμημένες κατά 24%.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, έως την 1η Αυγούστου 2025 η Ελλάδα είχε δηλώσει πράσινες δαπάνες ύψους 6,2 δισ. ευρώ, έναντι συνολικής δεξαμενής επιλέξιμων δαπανών ύψους 12,7 δισ. ευρώ. Η χώρα κατατασσόταν στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών μελών ως προς το ύψος των δηλωθεισών πράσινων δαπανών, μετά την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Από τα έξι ελληνικά έργα που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα των ελεγκτών, στα τρία διαπιστώθηκε ουσιώδης υπερεκτίμηση των πράσινων δαπανών. Ακόμη, η έκθεση καταγράφει αποκλίσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ λόγω καθυστερήσεων στην επικαιροποίηση των στοιχείων στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Κενά στην εποπτεία της Κομισιόν

Σε επίπεδο επτά κρατών μελών, οι ελεγκτές εκτιμούν, βάσει στατιστικής αναγωγής, ότι οι πράσινες δαπάνες είναι υπερεκτιμημένες κατά 5,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 9,8% των συνολικών δηλωθεισών δαπανών των συγκεκριμένων χωρών. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι ότι η Κομισιόν βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλουν οι εθνικές αρχές, χωρίς να επαληθεύει συστηματικά τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα των επιμέρους έργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους ελεγκτές ότι το 2026 οι δαπάνες μέτρων που χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά μέσα (σ.σ. συμπεριλαμβανομένου εκείνου στο οποίο εντάχθηκε η ανακαίνιση του ελληνικού ξενοδοχείου), δεν χρηματοδοτούνται μέσω πράσινων ομολόγων μέχρι να καταστούν διαθέσιμα πληρέστερα στοιχεία.

Υπό το βάρος των ευρημάτων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώσε τρεις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη θωράκιση της αξιοπιστίας των πράσινων ομολόγων και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ειδικότερα, ζητά από την Κομισιόν να ενισχύσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τη διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των πράσινων δαπανών. Η Επιτροπή καλείται να εντοπίσει τα μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο χρηματοδότησης μη επιλέξιμων δαπανών και να προχωρήσει στον πλήρη ή μερικό αποκλεισμό τους από τη δεξαμενή των μέτρων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω πράσινων ομολόγων. Ως προθεσμία εφαρμογής της σύστασης τίθεται ο Νοέμβριος του 2027.

Παράλληλα, οι ελεγκτές ζητούν έως το τέλος του 2026 την αύξηση του ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας που διατηρεί η Επιτροπή μεταξύ της συνολικής αξίας των εκδιδόμενων πράσινων ομολόγων και του ύψους των δηλωθεισών επιλέξιμων πράσινων δαπανών. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος έκδοσης περισσότερων πράσινων ομολόγων από όσα δικαιολογούν οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες.

Τέλος, έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028, η Κομισιόν καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για το κόστος και τα οφέλη της έκδοσης πράσινων ομολόγων έναντι των συμβατικών ευρωπαϊκών ομολόγων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιολόγηση του κατά πόσον το χαμηλότερο κόστος δανεισμού αντισταθμίζει την πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες εκδόσεις.