Για στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ δεσμεύτηκε ο Νίκος Τσάφος.

Εφικτή χαρακτήρισε την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 3–4 GW έως το 2028 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο Renewable & Storage Forum. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο σχεδιαζόμενων έργων ξεπερνά τα 10 GW, ενώ προβλέπεται στήριξη 200 εκατ. ευρώ, μέσω της ρήτρας διαφυγής, για έργα αποθήκευσης πίσω από τον μετρητή.

Απαντώντας στην κριτική περί καθυστερήσεων, ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι οι παρατάσεις των διαγωνισμών αποτέλεσαν αίτημα της ίδιας της αγοράς. Υπογράμμισε επίσης ότι οι συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον διαφορετικό βαθμό διείσδυσης των ΑΠΕ και τις διαθέσιμες δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο.

Προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της έκδοσης όρων σύνδεσης, με τον υφυπουργό να δεσμεύεται για στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, ώστε τα σχεδιαζόμενα έργα να προχωρήσουν ταχύτερα στην υλοποίηση.