Αναδρομικά έως 1.426 ευρώ μπορούν να πάρουν ορισμένοι από τους δικαιούχους του Market Pass.

Στο τέλος Νοεμβρίου τοποθετείται η πληρωμή του Market Pass στους δικαιούχους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να δοθούν αναδρομικά σε δικαιούχους. Παράλληλα, η άυλη κάρτα μέσω της οποία θα πληρώνεται το Market Pass θα πιστώνεται μία φορά το εξάμηνο και όχι μήνα - μήνα.

Ειδικότερα, το Market Pass θα ενσωματώνεται χρηματική αξία που θα καλύπτει εξάμηνη περίοδο. Εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να είναι ενταγμένος στο ΕΕΕ, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με το αντίστοιχο ποσό για το επόμενο εξάμηνο.

Η επισιτιστική βοήθεια επιστρέφει με νέα μορφή, μετά τη διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση voucher για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής διαβίωσης, ενώ σημαντική είναι και η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μέση ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 46 ευρώ τον μήνα ανά δικαιούχο, με τα αναδρομικά να μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.426 ευρώ για τα νοικοκυριά που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, τα αναδρομικά δεν θα δοθούν σε όλους όσοι ήταν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά το προηγούμενο διάστημα.

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Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση αναδρομικών είναι ο ωφελούμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα ενεργοποίησης της νέας παροχής. Παράλληλα, θα πρέπει να είχε δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια κατά το προηγούμενο διάστημα.

Επομένως, όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕΕ από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΕΕ κατά την ενεργοποίηση της κάρτας, αναμένεται να λάβουν τόσο την τρέχουσα όσο και την αναδρομική ενίσχυση.

Αντίθετα, όσοι λάμβαναν το ΕΕΕ κατά το συγκεκριμένο διάστημα, αλλά δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια, θα μπορούν να λάβουν τη νέα παροχή από την ενεργοποίησή της και μετά, χωρίς αναδρομικά για την προηγούμενη περίοδο.

Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ΕΕΕ, δεν θα λάβουν τα αναδρομικά μέσω της νέας κάρτας. Εφόσον ενταχθούν εκ νέου στο ΕΕΕ στο μέλλον, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη νέα διαδικασία επισιτιστικής στήριξης, εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους.

Αυτόματη διαδικασία χωρίς νέα πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα. Δεν προβλέπεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα, καθώς η διαδικασία θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η αίτηση για το ΕΕΕ περιλαμβάνει πεδίο προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Εφόσον ο ωφελούμενος έχει δηλώσει συμμετοχή, η υπαγωγή του στο ΕΕΕ συνεπάγεται και την ένταξή του στο σύστημα των vouchers, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Αντίστοιχα, η αποχώρηση ή απένταξη από το ΕΕΕ συνεπάγεται και την απένταξη από το σύστημα των vouchers.

Τι καλύπτει η κάρτα

Το voucher θα αποτελεί ηλεκτρονικό ή ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό αναγνωριστικό, όπως barcode ή αριθμό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε καταστήματα παρόχων που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο.

Η χρήση του θα περιορίζεται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ειδών τυχερών παιχνιδιών ή μεταχειρισμένων ειδών βασικής υλικής βοήθειας.

Παράλληλα, το ποσό του voucher δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ούτε να μετατραπεί σε χρήμα οποιασδήποτε μορφής.

Πότε θα επαναφορτίζεται το voucher και μέχρι πότε θα χρησιμοποιείται

Η χρηματική αξία που θα ενσωματώνεται στην κάρτα θα καλύπτει περίοδο έξι μηνών. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με την αντίστοιχη αξία για το επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος εξακολουθεί να είναι ενταγμένος στο ΕΕΕ.

Παράλληλα, η εξαργύρωση θα είναι δυνατή εντός ενός έτους από την εκάστοτε φόρτιση ή επαναφόρτιση, ακόμη και αν στο μεταξύ έχει διακοπεί η υπαγωγή του νοικοκυριού στο ΕΕΕ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.