Το ειδικό καθεστώς αφορά φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν συντάξεις από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ελλάδα.

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους συνταξιούχους διεθνών οργανισμών καθιερώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέποντας αυτοτελή φορολόγηση των συντάξεών τους με συντελεστή 15%. Η ρύθμιση προκαλεί ερωτήματα, καθώς σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν απαλλαγές από την εθνική φορολογία εισοδήματος κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ενώ πλέον προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 291 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που είναι σε διαβούλευση και προβλέπει ότι οι συντάξεις που καταβάλλονται από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας θα φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή 15%, ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Μάλιστα, με την καταβολή του συγκεκριμένου φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι εξαιρούνται από τη γενική προοδευτική κλίμακα φορολόγησης των συντάξεων.

Ποιους συνταξιούχους αφορά η ρύθμιση

Το ειδικό καθεστώς αφορά φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν συντάξεις από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ελλάδα και η προσχώρηση έχει κυρωθεί με νόμο. Η ρύθμιση εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνταξιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς οι αποδοχές των εργαζομένων απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία εισοδήματος, βάσει ειδικών διεθνών συμφωνιών.

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Έτσι, ορισμένοι από τους δικαιούχους της νέας ρύθμισης ενδέχεται να έχουν απολαύσει φορολογικές απαλλαγές κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου και να αποκτούν τώρα τη δυνατότητα φορολόγησης των συντάξεών τους με συντελεστή μόλις 15%.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τους εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι φορολογούνται κατά κανόνα με την προοδευτική κλίμακα τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους όσο και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η διαφορά με τους υπόλοιπους συνταξιούχους

Το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους λαμβάνουν υψηλές συντάξεις.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος διεθνούς οργανισμού με ετήσια σύνταξη 50.000 ευρώ θα καταβάλλει φόρο 7.500 ευρώ, ενώ για σύνταξη 100.000 ευρώ ο φόρος θα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνταξιούχοι υπάγονται στη γενική προοδευτική κλίμακα, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα επιβαρύνονται με μεγαλύτερους οριακούς φορολογικούς συντελεστές.

Η ρύθμιση, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2027, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων και τις επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα, καθώς δεν προκύπτει πόσοι συνταξιούχοι θα επωφεληθούν και ποιο είναι το συνολικό ύψος των συντάξεών τους. Η δημοσιοποίηση του αριθμού των ωφελουμένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αξιολογηθεί εάν πρόκειται για ακόμη μία εξαίρεση από τους γενικούς κανόνες φορολόγησης.