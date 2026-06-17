Σύμφωνα με την νέα αύξηση, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών θα αντιστοιχεί πλέον στο 90% του μισθού ενός γενικού γραμματέα υπουργείου.

Αυξήσεις στους μισθούς περίπου 150 ανώτερων κληρικών φέρνει η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και κατατέθηκε στη Βουλή, με το επιπλέον κόστος για το Δημόσιο να υπολογίζεται στα 3,6 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η αλλαγή αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους Επισκόπους, ενώ οι απλοί ιερείς δεν επηρεάζονται και συνεχίζουν να αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου.

Με τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές της ανώτερης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Συγκεκριμένα, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών θα αντιστοιχεί πλέον στο 90% του μισθού ενός γενικού γραμματέα υπουργείου. Αυτό σημαίνει ότι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές τους θα φτάσουν στα 4.671,90 ευρώ, όταν μέχρι σήμερα κυμαίνονταν από 2.400 έως 2.915 ευρώ, ανάλογα με τα επιδόματα και τα προσόντα τους.

Στην πράξη, οι αυξήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθώς κυμαίνονται από περίπου 60% έως και σχεδόν 95%. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι Μητροπολίτες, οι οποίοι βλέπουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με όσα λάμβαναν μέχρι σήμερα.

Ανάλογη αλλαγή προβλέπεται και για τους Επισκόπους και τους Βοηθούς Επισκόπους. Οι αποδοχές τους θα συνδέονται πλέον με το 70% του μισθού του γενικού γραμματέα υπουργείου, ανεβάζοντας τις μικτές μηνιαίες απολαβές τους περίπου στα 3.200 ευρώ. Μέχρι σήμερα οι καθαρές αποδοχές τους διαμορφώνονταν κοντά στα 1.500 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι και σε αυτή την κατηγορία καταγράφεται σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται μετά τις αυξήσεις που έχουν ήδη δοθεί στα υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου. Σήμερα οι γενικοί γραμματείς υπουργείων λαμβάνουν περίπου 5.191 ευρώ μικτά τον μήνα, ενώ οι γενικοί διευθυντές αμείβονται με περίπου 3.000 ευρώ μικτά, ανάλογα με το μισθολογικό τους κλιμάκιο και τις προσαυξήσεις.

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Η αλλαγή – σύμφωνα με την κυβέρνηση- αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για τους διοριζόμενους Μουφτήδες και τους Τοποτηρητές, οι οποίοι έχουν βαθμό αντίστοιχο με εκείνον του Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου. Οι δικές τους αποδοχές κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ μικτά τον μήνα.

Δεν πρέπει να λησμονείται πως οι Αρχιερείς δεν ζουν αποκλειστικά από τον κρατικό κορβανά. Υπάρχουν και τα περίφημα «τυχερά», δηλαδή οι δωρεές, οι προσφορές και οι χρηματικές ενισχύσεις που συνοδεύουν θρησκευτικές τελετές και εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Βέβαια, για τα ποσά αυτά δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή ούτε δημόσια λογοδοσία, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο το πραγματικό τους ύψος. Έτσι, ενώ οι κρατικές αποδοχές αυξάνονται με νόμο και κοστολογούνται μέχρι τελευταίου ευρώ, τα επιπλέον έσοδα τους εξακολουθούν να είναι άγνωστα, αφήνοντας τον φορολογούμενο να αναρωτιέται αν ο νέος μισθός αποτελεί μικρό κλάσμα των συνολικών απολαβών.