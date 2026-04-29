Ισχυρή άνοδο σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες κατέγραψε για το 2025 η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, εταιρεία του Ομίλου ΕΥΡΩΠΗ Holdings, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 288,6%, σημειώνοντας αύξηση κατά 132,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, επίδοση που κατατάσσει την εταιρεία στην τρίτη θέση μεταξύ των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά.

Βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και της οριστικής υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,9% έναντι των 6,06 εκατ. ευρώ το 2024. Τα αποτελέσματα αυτά αποδίδονται στη συνεπή στρατηγική της εταιρείας, με έμφαση στο ορθολογικό underwriting και στη διατήρηση κερδοφόρου τεχνικού αποτελέσματος, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Στους δείκτες αποδοτικότητας, η εταιρεία κατέλαβε την τέταρτη θέση με δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) 17,4%, ενώ βρέθηκε στην τρίτη θέση με δείκτη Απόδοσης επί της Παραγωγής (RoP) 28,1%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

Εντυπωσιακή ήταν και η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 44,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 142,3% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι επενδύσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 49,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 153,5%, ενώ τα έσοδα από επενδύσεις εκτινάχθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 594,1%. Το 70% της συνολικής κερδοφορίας προήλθε από την ασφαλιστική δραστηριότητα και το 30% από επενδυτικές αποδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δομή ανάπτυξης της εταιρείας.

Σε επίπεδο παραγωγής, η συνολική παραγωγή για το 2025 ανήλθε σε 27,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 25,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου παραμένει διαφοροποιημένη, με μόλις 6,3% να αφορά τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων και το 93,7% να κατευθύνεται στον κλάδο Περιουσίας και λοιπούς κλάδους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία του κλάδου Περιουσίας, με παραγωγή 11,44 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 22,6%, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στους εξειδικευμένους κλάδους, ο κλάδος Εγγυήσεων σημείωσε αύξηση 73,3%, φτάνοντας τα 3,83 εκατ. ευρώ και κατακτώντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών, ενώ ο κλάδος Μεταφορών ενισχύθηκε στα 1,63 εκατ. ευρώ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Μακρόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ισχυρών επιδόσεων, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη δυναμική του Ομίλου Intracom Holdings και της ΕΥΡΩΠΗ Holdings. Όπως σημείωσε, η διατήρηση υψηλής φερεγγυότητας ενισχύει την αξιοπιστία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ετήσια παραγωγή της εταιρείας το 2026 θα κινηθεί μεταξύ 35 και 40 εκατ. ευρώ, με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τον κλάδο Περιουσίας, μέσω του οποίου η εταιρεία στοχεύει στην είσοδο στην πρώτη πεντάδα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς εντός της επόμενης διετίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, με ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε εξειδικευμένους ασφαλιστικούς κλάδους.

Με τις επιδόσεις αυτές, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το προσεχές διάστημα.