Στις δυνατότητες της Ευρώπης στο μέτωπο της ενέργειας και στον έλεγχο των τιμών αναφέρθηκαν από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η βασική πρόκληση δεν αφορά την επάρκεια καυσίμων αλλά τη διαχείριση των αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος.

Όπως επισημάνθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές ενέργειας και εξετάζει την αξιοποίηση εργαλείων όπως τα στρατηγικά αποθέματα, ενώ ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα καύσιμα αεροπορίας, όπου η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% της ζήτησης από εγχώρια παραγωγή, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εισαγωγές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαφοροποίηση πηγών προμήθειας.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, ξεκαθαρίστηκε ότι οι παρεμβάσεις θα κινηθούν εντός αυστηρών ορίων, καθώς το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και αυξημένου χρέους δεν επιτρέπει γενικευμένα μέτρα. Αντίθετα, προκρίνονται στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οικονομίας.

Από την πλευρά της Κομισιόν, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων ούτε αναστολής της πράσινης μετάβασης, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τον στόχο της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Από την ελληνική πλευρά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 έχει οδηγήσει σε πιο προσεκτικές πολιτικές επιλογές, καθώς αρκετά από τα τότε μέτρα είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα ή και ανεπιθύμητες συνέπειες. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα.

Κοινή θέση των δύο πλευρών αποτελεί η ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και διασυνδέσεις, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι η πορεία της οικονομίας επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει άμεσος σχεδιασμός για νέο πακέτο μέτρων, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία και τη στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης.