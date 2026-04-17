Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 4,9% του ΑΕΠ.

Με φόντο την επιδείνωση της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση προετοιμάζει άμεσα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί η σημαντική υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025.

Τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν από τη Eurostat την Τετάρτη 22 Απριλίου, με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 12,1 δισ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον αρχικό στόχο του 3,7% ή 9,15 δισ. ευρώ. Η υπεραπόδοση αυτή δημιουργεί περιθώριο για παρεμβάσεις, αν και το ακριβές ύψος του διαθέσιμου χώρου τελεί υπό διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επιβεβαίωσε ότι η τελική εικόνα θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας πως τα επιπλέον έσοδα, που προκύπτουν μεταξύ άλλων από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη, θα επιστρέψουν στην κοινωνία μέσω στοχευμένων πολιτικών.

Το πακέτο των παρεμβάσεων θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά και τις εξελίξεις στην ενεργειακή κρίση, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα που θα ανακουφίσουν άμεσα τους πολίτες από τις ανατιμήσεις, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η ενίσχυση του πακέτου της ΔΕΘ με φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2027.

Στο τραπέζι βρίσκονται η παράταση υφιστάμενων επιδοτήσεων σε καύσιμα και αγροτικά εφόδια, καθώς και η επαναφορά προγραμμάτων ενίσχυσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα εξετάζεται η συνέχιση των παρεμβάσεων στην αγορά με ελέγχους και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά.

Οι πιέσεις εντείνονται από την άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο, ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει πάνω από το 3% σε ετήσια βάση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μάλιστα ότι το 2026 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινηθεί γύρω στο 3,5%, διατηρώντας την πίεση στα εισοδήματα.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο άξονες: αφενός η λήψη ρυθμιστικών μέτρων για τον περιορισμό των ανατιμήσεων και αφετέρου η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, όχι μόνο με έκτακτες παρεμβάσεις αλλά και με μόνιμες πολιτικές στήριξης.