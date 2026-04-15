Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί σοβαρά τη διεθνή οικονομική σταθερότητα. Μιλώντας την Τετάρτη στο φόρουμ Invest in America στην Ουάσινγκτον, η Ριβς τόνισε πως η παγκόσμια οικονομική προοπτική εξαρτάται άμεσα από την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η υπουργός κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση για ασάφεια ως προς τους στόχους της στρατιωτικής εμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι οι επιδιώξεις της Ουάσινγκτον έχουν μεταβληθεί επανειλημμένα, από την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη έως την προστασία περιφερειακών συμμάχων και την αναχαίτιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. «Δεν είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η σύγκρουση έκανε τον κόσμο ασφαλέστερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι παραμένει ασαφές ποιος είναι ο πραγματικός στρατηγικός σκοπός του πολέμου.

Παρά την έντονη κριτική της, η Ριβς υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί «πολύ καλή σχέση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει απόλυτη ταύτιση θέσεων. «Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ενεργειακές επιπτώσεις της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι οι ζημιές σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες ακόμη και αν οι μάχες σταματήσουν άμεσα. «Ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι επιπτώσεις θα παραμείνουν. Η ζημιά έχει ήδη γίνει», είπε.

Οι δηλώσεις της έρχονται την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτίμησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί τη μεγαλύτερη επιβράδυνση ανάπτυξης μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, καθώς παραμένει καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου. Η Ριβς εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξη ότι η βρετανική οικονομία μπορεί να υπερβεί αυτές τις προβλέψεις, εφόσον υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η καλύτερη οικονομική πολιτική, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, είναι η αποκλιμάκωση και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε, καλώντας σε επιστροφή στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που είχαν προηγηθεί της έναρξης των εχθροπραξιών.