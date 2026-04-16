Πότε πληρώνονται οι συντάξις Μαΐου 2026.

Η πληρωμή για τις συντάξεις Μαΐου πλησιάζει, με τον ΕΦΚΑ να ακολουθεί και αυτή τη φορά τη διαδικασία πληρωμής σε δύο δόσεις. Οι ημερομηνίες έχουν ήδη καθοριστεί, βάσει του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, όπως ισχύει κάθε μήνα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή, η οποία αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, για όλους τους συνταξιούχους από το 2017 και μετά, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη δόση θα δοθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και άλλα εντασσόμενα ταμεία. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας κάθε πληρωμής. Έτσι, οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους ήδη από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τελευταία πληρωμή στις 27 Απριλίου.