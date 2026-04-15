Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρουσιάζοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 2,4% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι μεταφορές με αύξηση 8,1%, τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,1%, καθώς και η στέγαση με 5,7%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις σε ενοίκια, ενέργεια και υπηρεσίες κατοικίας. Σημαντική ήταν και η άνοδος στις τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 4,5%, με έντονες αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το μοσχάρι, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και ο καφές.

Ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να καταγράφει ετήσια άνοδο 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8% και τα αεροπορικά εισιτήρια 22,0%. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στο φυσικό αέριο (-25,2%) και στο ελαιόλαδο (-22,5%), προσφέροντας μερική μόνο αντιστάθμιση στις γενικότερες ανατιμήσεις.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, ο μέσος πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,6%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ωστόσο η έντονη άνοδος του Μαρτίου ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πιέσεις στο κόστος ζωής των νοικοκυριών.