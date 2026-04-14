Θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Νέες προσλήψεις έρχονται στο δημόσιο, καθώς το ΑΣΕΠ προετοιμάζει προκήρυξη για 2.500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες της χρονιάς, καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αποφοίτους Λυκείου και ΙΕΚ.

Η προκήρυξη απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ενδιαφερόμενων. Δεν απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο σε νέους ανθρώπους αλλά και ανέργους να διεκδικήσουν μια θέση στο Δημόσιο.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο λόγω τον παραπάνω κριτηρίων ενώ οι μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν σε περιοχές όλης της χώρας, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι δεν θα περιορίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά θα κατανεμηθούν σε δήμους, δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε υποψηφίους από κάθε περιοχή, ενισχύοντας την απασχόληση στις περιφέρειες.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να περιλαμβάνονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, όπως διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικές ειδικότητες, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων, εργατοτεχνικό προσωπικό και θέσεις υποστήριξης υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, δίνονται επιλογές σε υποψηφίους με διαφορετικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.