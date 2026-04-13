Η επικράτηση του Πέτερ Μαγιάρ έναντι του Όρμπαν στις χθεσινές εκλογές στην Ουγγαρία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την ΕΕ. Η νίκη του Μαγιάρ θα αλλάξει ριζικά τον πολιτικό προσανατολισμό της χώρας και, κατ’ επέκταση, τη σχέση της Ουγγαρίας με την ΕΕ.

Η οικονομία της Ουγγαρίας, αν και αντιπροσωπεύει περίπου το 1%–1,2% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για την ΕΕ από ό,τι δείχνει το μέγεθός της, τόσο λόγω της βιομηχανικής της βαρύτητας όσο και λόγω του πολιτικού της ρόλου. Με πληθυσμό σχεδόν 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων και ονομαστικό ΑΕΠ άνω των 220 δισ. ευρώ, η χώρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταποιητικές οικονομίες της Κεντρικής Ευρώπης και βασικό κρίκο στις αλυσίδες παραγωγής της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η βιομηχανία αντιστοιχεί σε περίπου ένα τέταρτο της ουγγρικής οικονομίας, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εξαρτημάτων παράγει σχεδόν το 20% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Μεγάλες μονάδες παραγωγής των Audi, Mercedes-Benz και BMW, καθώς και νέες επενδύσεις σε εργοστάσια μπαταριών, έχουν μετατρέψει την Ουγγαρία σε στρατηγικό κόμβο για την ευρωπαϊκή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, η οικονομία της παραμένει στενά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Ουγγαρία είναι καθαρός αποδέκτης πόρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τις ευρωπαϊκές μεταβιβάσεις να αντιστοιχούν σε αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της κάθε χρόνο. Η εξάρτηση αυτή είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η χώρα εμφανίζει αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,6% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί πάνω από το 5% το 2026–2027, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να προσεγγίσει το 75% του ΑΕΠ.

Η πολιτική σημασία της χώρας, ωστόσο, υπερβαίνει κατά πολύ τα οικονομικά της μεγέθη. Ως κράτος-μέλος της ΕΕ, η Ουγγαρία διαθέτει δικαίωμα βέτο σε κρίσιμες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, κυρώσεων, διεύρυνσης και θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο επανειλημμένα για να μπλοκάρει ή να καθυστερήσει αποφάσεις υπέρ της Ουκρανίας, για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Για τις Βρυξέλλες, η αλλαγή εξουσίας στη Βουδαπέστη θα οδηγήσει σε αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουγγαρία, απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν δεσμευμένα λόγω διαφορών για το κράτος δικαίου, και κυρίως σε μείωση των θεσμικών μπλοκαρισμάτων εντός της Ένωσης. Παράλληλα, θα αποτελέσει σημαντικό πολιτικό πλήγμα για το δίκτυο ευρωπαϊκών εθνικιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων, καθώς ο Όρμπαν θεωρείται η πιο εδραιωμένη και επιδραστική φιγούρα αυτού του χώρου στην Ευρώπη.