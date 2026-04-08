Το mental rotation ανήκει στην κατηγορία των χωρικών γνωστικών δεξιοτήτων (spatial reasoning tests). Μετράει την ικανότητα να χειρίζεται κάποιος νοητικές αναπαραστάσεις στον χώρο. Μόνο με την εξάσκηση θα επιτύχετε μεγάλο βαθμό!

Το ΑΣΕΠ σε πρόσφατη συνέντευξη μέσω του Προέδρου του, ανακοίνωσε ότι ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός ΑΣΕΠ που θα προκηρυχθεί τέλη Δεκέμβρη 2026, θα περιλαμβάνει:

τις γενικές γνώσεις τις οποίες τις εμπλούτισε πρόσφατα και όπου μπορείτε να προετοιμάζεστε δωρεάν στο https://quizor.gr ,

τους επαγωγικούς συλλογισμούς που συναντήσαμε από το 2024 στους γραπτούς των διοικητών νοσοκομείων, των δασοπόνων και τέλος στον 2 ο Πανελλήνιο Γραπτό ΑΣΕΠ

τα ερωτήματα αντίληψης χώρου τα οποία συναντήσαμε το 2024 στον γραπτό των δασοπόνων και τέλος,

τα ερωτήματα συμπεριφορικής δήλωσης (οι γνωστές τριάδες) που παρουσιάστηκαν στον γραπτό των δασοπόνων και στον 2 ο Πανελλήνιο Γραπτό ΑΣΕΠ.

Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για τα ερωτήματα αντίληψης χώρου τα οποία αφορούν ερωτήσεις όπου θα βρίσκετε ένα σχήμα στο πάνω μέρος της ερώτησης και πέντε (5) σχήματα ακριβώς από κάτω. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα πέντε (5) σχήματα το οποίο είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα και να υποδείξετε την απάντησή σας επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα Α, Β, Γ, Δ και Ε. Το όμοιο σχήμα μπορεί να έχει περιστραφεί (αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα), αλλά δεν μπορεί να έχει αναποδογυριστεί.

Το παράδειγμα που είχε δώσει το ΑΣΕΠ είναι το παρακάτω:;

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να βρούμε ποιο από τα πέντε (5) εναλλακτικά σχήματα είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της εικόνας και το οποίο στη συνέχεια έχει περιστραφεί. Τα σχήματα Β, Δ και Ε δεν μπορούν να είναι σωστά, καθώς το λευκό ορθογώνιο βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εντός του γκρι χρώματος ή έχει διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το αρχικό. Επίσης, στο σχήμα Α βλέπουμε ότι η πλευρά του σχήματος στην οποία βρίσκεται το λευκό ορθογώνιο έχει μικρότερο πάχος από αυτήν του αρχικού σχήματος. Αντιθέτως, το σχήμα Γ είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα έχοντας περιστραφεί αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.

Πρόκειται για ένα παράδειγμα mental rotation το οποίο μετράει την ικανότητα «να γυρίζει» κάποιος νοητά ένα σχήμα στο μυαλό του χωρίς να το κοιτά πραγματικά. Είναι μετρήσιμη δεξιότητα που βελτιώνεται με εξάσκηση (δεν γεννιέσαι δηλαδή με αυτή).

Ξεκίνα να εξασκείσαι με απλά φυσικά αντικείμενα όπως ένα κλειδί, ένα γράμμα, οτιδήποτε ασύμμετρο. Κλείσε λοιπόν τα μάτια και φαντάσου το γυρισμένο 90 μοίρες. Άνοιξε τα μάτια και επιβεβαίωσε. Επανέλαβε με 180 μοίρες και 270 μοίρες αντίστοιχα.

Επίσης, αντί να γυρίζετε νοητά όλο το σχήμα, μπορείτε να εστιάζετε σε ένα μόνο χαρακτηριστικό σημείο πχ ένα μακρύ κλαδί. Για να βρεις τη σωστή απάντηση, ξεκίνα να αναποδογυρίζεις το σχήμα και απάλειψέ τις υπόλοιπες απαντήσεις μία-μία.

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από πέντε (5) εύκολα, μέτρια και δύσκολα ενδεικτικά ερωτήματα αντίληψης χώρου προκειμένου να αντιληφθείτε την επίλυσή τους:

Ερώτημα αντίληψης χώρου 1ο

Ποιες από τις παρακάτω επιλογές (α, β, γ, δ, ε) δείχνει το ίδιο σχήμα να έχει περιστραφεί όχι όμως να έχει αναποδογυριστεί:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το L-σχήμα στραμμένο 90 μοίρες δεξιόστροφα παράγει την επιλογή α. Οι υπόλοιπες είναι κατοπτρικές αντιστροφές (αντικατοπτρισμένες), που δεν μπορούν να παραχθούν με απλή περιστροφή.

Ερώτημα αντίληψης χώρου 2ο

Ποιες από τις παρακάτω επιλογές (α, β, γ, δ, ε) δείχνει το ίδιο σχήμα να έχει περιστραφεί όχι όμως να έχει αναποδογυριστεί:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το σχήμα που βρίσκεται μέσα στην πάνω εικόνα, φαίνεται να έχει γυριστεί 90 μοίρες αριστερόστροφα (ή ισοδύναμα 270 μοίρες δεξιόστροφα) στην επιλογή γ. Όλα τα άλλα σχήματα αν τα παρατηρήσετε έχουν αναποδογυριστεί.

Ερώτημα αντίληψης χώρου 3ο

Ποιες από τις παρακάτω επιλογές (α, β, γ, δ, ε) δείχνει το ίδιο σχήμα να έχει περιστραφεί όχι όμως να έχει αναποδογυριστεί:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Και πάλι σε αυτό το ερώτημα, αναζητούμε την επιλογή που έχει το όμοιο σχήμα το οποίο έχει αναποδογυριστεί, δεν μας νοιάζει πόσες μοίρες όσο μας ενδιαφέρει να μην έχει αναποδογυριστεί. Εδώ, η περιστροφή είναι 180 μοίρες δεξιόστροφα οπότε η σωστή επιλογή είναι η ε.

Ερώτημα αντίληψης χώρου 4ο

Ποιες από τις παρακάτω επιλογές (α, β, γ, δ, ε) δείχνει το ίδιο σχήμα να έχει περιστραφεί όχι όμως να έχει αναποδογυριστεί:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Και πάλι εδώ παίζει ρόλο η σωστή παρατηρητικότητα, το πάνω σχήμα έχει περιστραφεί δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες και βρίσκεται στην επιλογή γ, όλα τα υπόλοιπα σχήματα έχουν αναποδογυριστεί.

Ερώτημα αντίληψης χώρου 5ο

Ποιες από τις παρακάτω επιλογές (α, β, γ, δ, ε) δείχνει το ίδιο σχήμα να έχει περιστραφεί όχι όμως να έχει αναποδογυριστεί:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Άλλο ένα παράδειγμα όπου θα πρέπει να βρείτε πώς έχει περιστραφεί το σχήμα είτε κατά 90 μοίρες, είτε κατά 180 μοίρες είτε κατά 270 μοίρες. Εν προκειμένω, έχει περιστραφεί κατά 180 μοίρες και είναι η απάντηση δ, ενώ παράλληλα όλες οι άλλες απαντήσεις έχουν αναποδογυρισμένο σχήμα. Μία είναι πάντα η απάντηση, όλες οι άλλες είναι λάθος.

Πώς σας φάνηκαν;