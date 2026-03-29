Αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να δουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες, καθώς οι μεγάλες ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα ενσωματωθούν στα τιμολόγια το επόμενο διάστημα.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος τον Μάρτιο δημιουργεί ήδη αρνητικό υπόβαθρο για τα κυμαινόμενα τιμολόγια Απριλίου, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις αναμένονται τον Μάιο, όταν θα ενσωματωθεί πλήρως το αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου. Η τιμή της μεγαβατώρας στη χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε τον Μάρτιο περίπου 19% υψηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που προμηνύει αυξήσεις στα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια που συνδέονται με τη χονδρεμπορική αγορά.

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των τιμών θα είναι ο ρόλος της ΔΕΗ, καθώς από την τιμολογιακή της πολιτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η συνολική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν διατηρήσει τα τιμολόγιά της κοντά στα επίπεδα των 15-16 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ενδέχεται να αποφευχθούν άμεσες κρατικές επιδοτήσεις για τον Απρίλιο. Ωστόσο, για τους επόμενους μήνες θεωρείται πιθανό να απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις στήριξης, ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.

Οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην εγχώρια αγορά, καθώς οι εισαγωγές τιμολογούνται με βάση τη μέση τιμή του προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του Μαρτίου θα επηρεάσουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής τον Απρίλιο και στη συνέχεια τα τιμολόγια ρεύματος που θα διαμορφωθούν κυρίως τον Μάιο. Σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των αυξήσεων αναμένεται να παίξει και η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή περιορίζονται και οι επιλογές των καταναλωτών για φθηνά σταθερά τιμολόγια, καθώς οι πάροχοι ενέργειας αποσύρουν σταδιακά τα χαμηλά σταθερά προγράμματα λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας στις τιμές ενέργειας. Τα νέα σταθερά τιμολόγια που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι ακριβότερα, με τιμές που εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 13 και 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα, υψηλότερα από τα επίπεδα των περίπου 10 λεπτών που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα.