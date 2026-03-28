Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ευρωπαϊκή αυτονομία, τη νομισματική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σημαντική ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και την οικονομία συνολικά αποτελεί το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με άρθρο στο ECB Blog που δημοσιεύθηκε από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πιέρο Τσιπολόνε και Φρανκ Έλντερσον.

Όπως επισημαίνεται, το ψηφιακό ευρώ αποτελεί στρατηγική επένδυση για την ευρωπαϊκή αυτονομία, τη νομισματική κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Στο άρθρο τονίζεται ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας και του συστήματος πληρωμών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη.

Σε έναν κόσμο που ψηφιοποιείται με ταχύτητα, η ΕΚΤ θεωρεί ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και στις αλλαγές στις πληρωμές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης της σταθερότητας του συστήματος πληρωμών και της οικονομίας συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, το ψηφιακό ευρώ παρουσιάζεται ως βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και αυξανόμενης εξάρτησης από μη ευρωπαϊκές υποδομές πληρωμών.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ από την αρχή του έργου, καθώς θα διαχειρίζονται τους λογαριασμούς ψηφιακού ευρώ και θα διατηρήσουν τη σχέση με τους πελάτες τους. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση δανείων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Παράλληλα, το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει ως κοινή ευρωπαϊκή υποδομή πάνω στην οποία οι τράπεζες θα μπορούν να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες πληρωμών και να δημιουργήσουν νέα έσοδα, τόσο από βασικές όσο και από καινοτόμες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις λεγόμενες «υπό όρους πληρωμές», δηλαδή πληρωμές που εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι τέτοιες λειτουργίες θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες να ανταγωνιστούν καλύτερα εταιρείες τεχνολογίας και μη τραπεζικούς παρόχους πληρωμών, οι οποίοι κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς.

Το άρθρο υπογραμμίζει επίσης ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να ενισχύσει τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών μέσω συνεργασίας με εγχώρια συστήματα πληρωμών και μέσω της δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών προτύπων πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα μπορούν να προσφέρουν ψηφιακά πορτοφόλια και υπηρεσίες πληρωμών που θα λειτουργούν σε όλη την ευρωζώνη, χωρίς να εξαρτώνται από διεθνή συστήματα καρτών ή μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι αναλύσεις δείχνουν πως το ψηφιακό ευρώ δεν θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τις τράπεζες. Το ψηφιακό ευρώ δεν θα έχει επιτόκιο, θα υπάρχουν όρια στα ποσά που μπορούν να κατέχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να διατηρούν υπόλοιπα, ώστε να αποφευχθεί μαζική μεταφορά καταθέσεων από τις τράπεζες. Ακόμη και σε σενάρια κρίσης, η επίδραση στη ρευστότητα των τραπεζών εκτιμάται ως διαχειρίσιμη.

Σε σχέση με το κόστος, η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι συνολικές επενδύσεις των τραπεζών για την υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ θα κυμανθούν μεταξύ 4 και 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό των ετήσιων επενδύσεων των τραπεζών σε τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, σημειώνεται ότι οι τράπεζες ήδη χάνουν έσοδα από διεθνή συστήματα καρτών, πλατφόρμες πληρωμών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και ενδεχομένως στο μέλλον από stablecoins, γεγονός που καθιστά το ψηφιακό ευρώ μια πιο συμφέρουσα εναλλακτική.

Η ΕΚΤ τονίζει ότι η συνεργασία με τις τράπεζες θα συνεχιστεί και ότι το 2027 προγραμματίζεται πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να δοκιμαστούν οι υποδομές και να ληφθούν αποφάσεις για την τελική εφαρμογή. Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των πληρωμών στην Ευρώπη.

Καταλήγοντας, οι συντάκτες του άρθρου υπογραμμίζουν ότι το ψηφιακό ευρώ είναι κρίσιμο για τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, ενώ μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στην ψηφιακή εποχή.