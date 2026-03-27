H εκρηκτική άνοδος στις τιμές στα αεροπορικά καύσιμα οδήγησε σε κατακόρυφες αυξήσεις και στα εισιτήρια.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εκτοξεύονται, καθώς το κόστος του αεροπορικού καυσίμου καταγράφει ιστορικά υψηλά. Η εκρηκτική άνοδος των τιμών καυσίμων, έχει αυξήσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη των αεροπορικών εταιρειών, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να έχουν μετακυλίσει στα εισιτήρια με αυξημένο κόστος να είναι πλέον αναπόφευκτο.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες διεθνώς προχωρούν σε αναπροσαρμογές τιμών και επιβολή επιπλέον χρεώσεων για καύσιμα, προκειμένου να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια επηρεάζουν τόσο τις κρατήσεις για τα επόμενα ταξίδια όσο και τα πακέτα προσφορών, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους νωρίτερα. Ωστόσο, η τελική επίπτωση στους επιβάτες διαφοροποιείται ανάλογα με τη στρατηγική κάθε εταιρείας και το βαθμό στον οποίο έχει εξασφαλίσει τις προμήθειές της σε χαμηλότερες τιμές.

Ακόμη και αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λήξει σύντομα, οι πιέσεις στις τιμές θα συνεχιστούν, καθώς θα χρειαστούν έως και τρεις μήνες για να περάσει οποιαδήποτε μείωση στο κόστος καυσίμων στην αγορά. Οι μεγαλύτερες διαδρομές και η περιορισμένη χωρητικότητα θα κρατήσουν τις τιμές υψηλά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανοδική πορεία των τιμών καυσίμων θα συνεχίσει να διαμορφώνει την αγορά αερομεταφορών, με τις εταιρείες να αναζητούν στρατηγικές για την αντιστάθμιση του κόστους και τους επιβάτες να προσαρμόζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια ανάλογα.

