Η κυβέρνηση «μοιράζει» pass ενώ την ίδια στιγμή η Κύπρος ανακοινώνει ΦΠΑ στο ρεύμα 5%, μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και μείωση του ΕΦΚ. Η διαφορετική προσέγγιση αναδεικνύει το χάσμα στις πολιτικές στήριξης των νοικοκυριών εν μέσω αυξημένου κόστους ζωής.

Σε εντελώς διαφορετική λογική από την Ελλάδα κινείται η Κύπρος στα μέτρα που ανακοινώνει για την ακρίβεια. Η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει Fuel Pass 25 ευρώ το μήνα, ενώ η Κύπρος μηδενίζει το ΦΠΑ σε κρέας και ψάρια και μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ταυτόχρονα μειώνει το ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%. Πακέτο οκτώ μέτρων για ανακούφιση των νοικοκυριών και για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου. Τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλουν στην στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των αγροτών.

Συγκεκριμένα τα μέτρα είναι τα εξής:

-Από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 μειώνεται περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

-Διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εντάσσονται στο κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

-Μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα,η οποία θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

-Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

-Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

-Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

– Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Το νέο πακέτο μέτρο προστίθενται τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση, που αφορούν την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και η εφαρμογή είτε μειωμένου είτε μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το συνολικό κόστος των σημερινών μέτρων, μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.