Σε κάθε περίπτωση η επιδότηση με Fuel Pass 2026 δεν θα φέρει την ανατροπή στο κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ. Πρόκειται για 25 ευρώ το μήνα αν μπουν σε voucher και σε 20 ευρώ το μήνα, αν μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διπλή επιδότηση για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων προβλέπει το Fuel Pass 2026, ενώ η πλατφόρμα για αίτηση αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, η πλατφόρμα στο gov.gr προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τη Δευτέρα ή την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews.

Οι πολίτες θα εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς και θα δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επιδότηση, με την ενίσχυση να αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση ότι οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διπλή αυτή ενίσχυση αποτελεί βασικό στοιχείο του μέτρου, καθώς δίνεται έμφαση στο diesel λόγω της αυξημένης χρήσης του στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και των μεγαλύτερων αυξήσεων που έχει καταγράψει σε σχέση με τη βενζίνη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 8 στους 10 πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους άγαμους το όριο ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις. Η διεύρυνση των κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη της πλειονότητας των νοικοκυριών στο μέτρο.

Το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης.

Όπως τονίζεται, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, ενδέχεται να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης, είτε σε δημοσιονομικό είτε σε ρυθμιστικό επίπεδο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι με τα σημερινά δεδομένα το Fuel Pass μπορεί να καλύψει τις αυξήσεις έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, με την πορεία της ενεργειακής κρίσης να παραμένει καθοριστικός παράγοντας.