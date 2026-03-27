Η ΔΥΠΑ δημοσίευσε τα προγράμματα κατάρτισης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους». Η ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων ήταν έως τις 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά υποβλήθηκαν 210 προγράμματα από παρόχους κατάρτισης, εκ των οποίων 160 αξιολογήθηκαν θετικά και 50 απορρίφθηκαν. Οι πάροχοι των απορριφθέντων προγραμμάτων μπορούν να ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης μέσω του ΠΣ Voucher και να υποβάλουν εκ νέου τα προγράμματά τους ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Τα εγκεκριμένα προγράμματα εμφανίζονται κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), και παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε τομείς όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η πράσινη οικονομία και η οικονομική διαχείριση.

Επιπλέον, για τους παρόχους που αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα κατάρτισης λόγω λανθασμένων κωδικών, ζητείται η αποστολή των σωστών κωδικών ώστε να προωθηθούν άμεσα στους αξιολογητές. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη κατάλογο των προγραμμάτων, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/