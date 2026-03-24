Οι πίνακες για τους διορισμούς.

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑΔΥΠΑ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα τριών (73) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι κατά το άρθρο 165 παρ.4 του ν.5078/2023 οριστικοί πίνακες κατάταξης διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για τον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ και για τους κλάδους/ειδικότητες ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ αντίστοιχα. Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.