Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων πούρων Αβάνας, συνολικού βάρους 43 κιλών και εκτιμώμενης αξίας 440.000 ευρώ, στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των τελωνειακών αρχών, όταν εντοπίστηκε επιβάτης υπηκοότητας Κούβας που είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί και προορίζονταν για παράνομη διάθεση στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία τους υπολογίζεται στις 440.000 ευρώ. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε περίπου 280.000 ευρώ.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τα λαθραία καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στα τελωνεία και στα σημεία εισόδου της χώρας συνεχίζονται με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία των δημοσίων εσόδων.