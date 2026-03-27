Αυξημένος εμφανίζεται ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων στο Taxisnet κατά το πρώτο δεκαήμερο της διαδικασίας, με τα έως τώρα στοιχεία να δείχνουν ότι για σημαντικό ποσοστό φορολογουμένων δεν προκύπτει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Τα δεδομένα των εκκαθαρίσεων δείχνουν ότι αρκετές δηλώσεις είναι είτε μηδενικές είτε πιστωτικές, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των φορολογουμένων που καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Συγκεκριμένα, από τις 309.016 δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, οι 124.873 είναι μηδενικές, ποσοστό 40,41% του συνόλου. Παράλληλα, 111.091 δηλώσεις είναι πιστωτικές, σε ποσοστό 35,95%, δηλαδή οι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου, ενώ 73.051 δηλώσεις είναι χρεωστικές, ποσοστό 23,64%, από τις οποίες προκύπτει φόρος προς πληρωμή.

Το συνολικό ποσό φόρου που προκύπτει από τις χρεωστικές δηλώσεις ανέρχεται σε 74,7 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιβάρυνση ανά εκκαθαριστικό να διαμορφώνεται στα 1.023 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, για τους φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφή, το συνολικό ποσό επιστροφών φτάνει τα 32,4 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε 292 ευρώ ανά δικαιούχο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με το συνολικό ποσό επιστροφών και συμψηφισμών να ανέρχεται σε 8,74 εκατ. ευρώ και τους δικαιούχους να φτάνουν τους 40.050 φορολογούμενους. Από αυτούς, η συντριπτική πλειονότητα λαμβάνει άμεση επιστροφή φόρου, καθώς 39.969 δικαιούχοι έλαβαν επιστροφή συνολικού ύψους 8,70 εκατ. ευρώ, ενώ μικρός αριθμός επιστροφών και συμψηφισμών πραγματοποιήθηκε μέσω των ΔΟΥ.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η αυτόματη οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 από την ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν σχετική ειδοποίηση καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των δηλώσεών τους και, εφόσον αυτά είναι πλήρη και ακριβή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση την προβλεπόμενη ημερομηνία. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους νωρίτερα, πριν από την αυτόματη οριστικοποίηση. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις και να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωση.

Τέλος, παρατάθηκε έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4% για όσους εξοφλήσουν τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου, ή έως τις 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.