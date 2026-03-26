Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι κάτω των 75 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχασαν τη ζωή τους το 2023 από ασθένειες και καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικές πολιτικές δημόσιας υγείας και ποιοτική ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 26 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι 1 εκατομμύριο θάνατοι σχετίζονταν με αποτρέψιμες αιτίες. Από αυτούς, 376.434 θάνατοι οφείλονταν σε ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω έγκαιρης και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, ενώ 655.321 θάνατοι συνδέονται με ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί μέσω αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας, όπως πρόληψη, ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση.

Το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις αποτρέψιμες αιτίες ανήλθε σε 237,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Από αυτούς, οι 86,8 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους αφορούσαν ασθένειες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά, ενώ οι 150,9 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους σχετίζονταν με ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί.

Η πιο συχνή αιτία θανάτου μεταξύ των θεραπεύσιμων ασθενειών ήταν η ισχαιμική καρδιοπάθεια, με 72.845 θανάτους, ενώ συνολικά οι θάνατοι από την ίδια ασθένεια έφτασαν τους 145.689, καθώς καταγράφεται τόσο στις θεραπεύσιμες όσο και στις προλήψιμες αιτίες. Δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από θεραπεύσιμες ασθένειες ήταν ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 56.993 θανάτους και ακολούθησε ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες με 39.989 θανάτους.

Όσον αφορά τις ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, η πιο συχνή αιτία θανάτου ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα με 135.584 θανάτους, ακολούθησε η ισχαιμική καρδιοπάθεια με 72.845 θανάτους, ενώ τρίτη αιτία ήταν οι διαταραχές και δηλητηριάσεις που σχετίζονται με το αλκοόλ, με 50.593 θανάτους.

Σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ποσοστά θανάτων από αποτρέψιμες αιτίες. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία με 498,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, στην Ουγγαρία με 472,7 και στη Ρουμανία με 463,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κύπρο με 152,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, στο Λουξεμβούργο με 157,6 και στην Ιταλία με 160,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.