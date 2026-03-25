Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου σχετικά με πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων απόδοσης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, επιβεβαιώνοντας την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση 414/27-02-2026, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λάρισας για το φορολογικό έτος 2025, καθώς ο φορολογούμενος υπέβαλε εκπρόθεσμα δηλώσεις για την απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας που αφορά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις για τις περιόδους Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου 2025 υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή μετά τις νόμιμες προθεσμίες, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τρία πρόστιμα των 100 ευρώ το καθένα.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως το τέλος ανθεκτικότητας αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις και ότι δεν υπήρχε πρόθεση αποφυγής πληρωμής, καθώς μόλις αντιλήφθηκε την υποχρέωση υπέβαλε τις δηλώσεις και κατέβαλε τα ποσά. Επίσης, ανέφερε ότι τα έσοδα από τη νέα δραστηριότητα ήταν περιορισμένα και τα πρόστιμα δημιουργούν πρόβλημα βιωσιμότητας.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι η επιβολή προστίμων είναι υποχρεωτική όταν διαπιστώνεται εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, ανεξάρτητα από την πρόθεση του φορολογούμενου ή την οικονομική του κατάσταση. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα πρόστιμα αποτελούν διοικητικές κυρώσεις και αρκεί η διαπίστωση της παράβασης για την επιβολή τους, χωρίς να απαιτείται δόλος.

Με βάση τα παραπάνω, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε και τα πρόστιμα συνολικού ύψους 300 ευρώ παραμένουν σε ισχύ, ενώ ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.