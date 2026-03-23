Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο fuel pass για το 2026 το οποίο έχει σημαντικές διαφορές με ότι ίσχυσε σε αυτό του 2022, με την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας.

Πριν από λίγη ώρα ο πρωθουργός ανακοίνωσε fuel pass για τον Απρίλιο και για τον Μάιο. Θα έχει την μορφή ψηφιακής κάρτας και όπως ανέφερε τα κριτήρια θα είναι διευρυμένα προκειμένου να καλύψει τουλάχιστον 3 από τα 4 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ. Ωστόσο, το voucher του 2022 με αυτό του 2026 έχει μία σημαντική διαφορά. Και αυτή έγκειται στον τρόπο χρήσης της ψηφιακής κάρτας.

Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί σε αντίθεση με το 2022 όπου μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε πρατήρια καυσίμων.

Το ποσό για το voucher του 2026 θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα 50 ευρώ για το επόμενο δίμηνο και σε 60 ευρώ για τα νησιά.

Το Fuel Pass το 2022 δεν είχε ένα ενιαίο ποσό, γιατί δόθηκε σε δύο φάσεις και διαφοροποιούνταν ανάλογα με το όχημα και το αν κάποιος βρισκόταν σε νησί ή στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στην πρώτη φάση, που κάλυπτε την περίοδο Απριλίου έως Ιουνίου, τα ποσά ήταν σχετικά χαμηλά και κυμαίνονταν περίπου από 30 έως 50 ευρώ συνολικά για το τρίμηνο, με τα ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα να λαμβάνουν γύρω στα 45 ευρώ και λίγο περισσότερα στα νησιά.

Στη δεύτερη φάση, από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, τα ποσά αυξήθηκαν σημαντικά. Για τα ΙΧ δόθηκαν περίπου 80 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 100 ευρώ στα νησιά, ενώ για τις μηχανές τα ποσά ήταν χαμηλότερα, γύρω στα 60 με 70 ευρώ. Επίσης, υπήρχε μια μικρή διαφορά αν κάποιος επέλεγε να λάβει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για ψηφιακή κάρτα, καθώς τότε το ποσό ήταν ελαφρώς μειωμένο.

Συνολικά, το επίδομα μέσα στο 2022 κυμάνθηκε περίπου από 30 έως 100 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την περίπτωση.