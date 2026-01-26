Η επικαιροποίηση ΚΑΔ εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι κωδικοί δραστηριότητας αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) απευθύνει προειδοποίηση προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες σχετικά με την επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), επισημαίνοντας τις αυξημένες φοροτεχνικές παγίδες που ενδέχεται να προκύψουν ενόψει των φορολογικών δηλώσεων του 2026.

Όπως τονίζεται, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ αποτελεί ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης. Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η πραγματοποίησή της εντός του μηνός Μαρτίου, περίοδος που συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Από λογιστική και φοροτεχνική σκοπιά, η μεταβολή ή προσθήκη ΚΑΔ μπορεί να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων της χρήσης που ολοκληρώνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ενδελεχής έλεγχος, ώστε τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου να αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, διαφορετικά αυξάνεται ο κίνδυνος φορολογικών αναμορφώσεων ή διορθωτικών δηλώσεων.

Παράλληλα, η επικαιροποίηση ΚΑΔ εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι κωδικοί δραστηριότητας αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων. Τυχόν αλλαγές απαιτούν αυξημένη προσοχή για την αποφυγή ασυμφωνιών με στοιχεία που έχουν ήδη διαβιβαστεί ή υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες, όπως το myDATA, οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι.

Ο ΛΣΑ επισημαίνει επίσης ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπτώσεις σε εργατοασφαλιστικά ζητήματα, όπως η υπαγωγή στην κάρτα εργασίας, αλλά και σε φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές ή επιδοτήσεις. Η μεταβολή του κύριου ΚΑΔ μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε απώλεια της επιλεξιμότητας για συγκεκριμένα καθεστώτα, με άμεσες οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία συμπίπτει με αυξημένο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων, ιδίως όταν απαιτούνται διορθώσεις στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Σύμφωνα με τον ΛΣΑ, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ κατά τον μήνα Μάρτιο θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης και σε απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο που ενέχει αυξημένους κινδύνους για τη σωστή και ασφαλή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026.