Η ελεγκτική δράση κάλυψε το σύνολο της επικράτειας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε το 2025 το πιο εκτεταμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, καταγράφοντας υψηλά επίπεδα παραβατικότητας και σημαντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 68.400 επιτόπιοι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 34,2%, επιβεβαιώνοντας ότι η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική οικονομία.

Η ελεγκτική δράση κάλυψε το σύνολο της επικράτειας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, με ενιαίο σχεδιασμό και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Στην Αττική διενεργήθηκαν περισσότεροι από 18.000 έλεγχοι, κυρίως σε εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 11.500 έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών. Σημαντική παρουσία καταγράφηκε και στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα με περισσότερους από 8.200 ελέγχους, καθώς και στην Πελοπόννησο, όπου οι έλεγχοι ξεπέρασαν τους 6.800, εστιάζοντας σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

Στην Κρήτη διενεργήθηκαν πάνω από 7.300 επιτόπιοι έλεγχοι, με σχετικά υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικούς εντοπισμούς παραβατικότητας, ενώ στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στα Ιόνια Νησιά πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 9.400 έλεγχοι, αντανακλώντας την εποχικότητα των τοπικών οικονομιών. Παράλληλα, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη καταγράφηκαν πάνω από 7.200 έλεγχοι με βάση στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν 473 παραβατικές επιχειρήσεις και 930 παραβάσεις συνολικά, με καθαρή αποκρυβείσα αξία που υπερέβη τα 24,7 εκατ. ευρώ. Σε 296 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα, ενώ 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, όπου διαπιστώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 7,3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη στρατηγική πρόληψης και άμεσης παρέμβασης της φορολογικής διοίκησης.