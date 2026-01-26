Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε περίπου κατά 17% από την αρχή του έτους, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά περίπου 51%.

Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην Iστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Aμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια. Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.

O χρυσός έχει καταρρίψει αλλεπάλληλα ρεκόρ τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω ανησυχιών για τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις υπερτιμημένες αγορές μετοχών. Η αδυναμία του δολαρίου και τα χαμηλότερα επιτόκια ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του χρυσού, ενώ οι κεντρικές τράπεζες έχουν στραφεί επιθετικά στην αγορά χρυσού για να ενισχύσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα.

Το ασήμι κατέγραψε επίσης νέο υψηλό, φθάνοντας τα 109,448 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα κέρδη των μετάλλων ώθησαν ανοδικά και τις μετοχές εξόρυξης στην Ασία, με εταιρείες όπως η Zijin Mining Group να εκτινάσσονται στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, ενώ η Korea Zinc σημείωσε άνοδο άνω του 14% στη Νότια Κορέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τα γεωπολιτικά σημεία έντασης – την επιθυμία του Τραμπ να ελέγξει και να κατοχυρώσει δικαιώματα στα ορυκτά της Γροιλανδίας, τον ενδεχόμενα επίθεσης στο Ιράν και τα σχέδια για τη Βενεζουέλα», ανέφεραν αναλυτές της Maybank σε σημείωμά τους.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αύξησαν την περασμένη εβδομάδα την πρόβλεψή τους για τον χρυσό στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους, από 4.900 δολάρια προηγουμένως, επικαλούμενοι τις αγορές από κεντρικές τράπεζες και τη διαφοροποίηση των ιδιωτών επενδυτών, που στρέφονται προς τον χρυσό.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε περίπου κατά 17% από την αρχή του έτους, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά περίπου 51%.

Με πληροφορίες από MorningStar