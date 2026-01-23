Εκτός ο e-ΕΦΚΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Δεν θα είνα διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το site του e-ΕΦΚΑ τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η προσωρινή μη λειτουργία οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης.

Οι εργασίες, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, αφορούν στην υποδομή του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ» και θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, από τις 22:00 έως τις 24:00 και «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα».