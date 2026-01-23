Η εκδήλωση, η οποία διεξάγεται από τις 10:00 έως τις 18:00, προσελκύει χιλιάδες πολίτες που αναζητούν εργασία.

Σήμερα και αύριο, 23 και 24 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου η 50ή «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίες προσφέρουν συνολικά πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα προσόντων και ειδικοτήτων.

Η εκδήλωση, η οποία διεξάγεται από τις 10:00 έως τις 18:00, προσελκύει χιλιάδες πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, η «καρδιά» της αγοράς εργασίας χτυπά στο Περιστέρι, όπου πραγματοποιείται η 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Όπως είπε, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας, μέσα από τη σύνδεση εργαζομένων που αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.

«Μέχρι σήμερα, μέσω των 49 Ημερών Καριέρας της ΔΥΠΑ, που έχουν πραγματοποιηθεί σε 19 πόλεις της Ελλάδας, περισσότεροι από 12.000 συμπολίτες μας έχουν βρει εργασία», σημείωσε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι, σήμερα και αύριο, στο Περιστέρι, περισσότερες από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Χιλιάδες πολίτες προσέρχονται από νωρίς το πρωί είτε για να βρουν δουλειά είτε για να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, συμμετέχοντας σε συναντήσεις και συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων», συμπλήρωσε η υπουργός.

Όπως υπογράμμισε, η πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με όλα τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία, με στόχο την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που προσφέρουν προοπτική και επαγγελματική ικανοποίηση.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

«Η ανεργία βρίσκεται σήμερα σε χαμηλό 17ετίας, στο 8,2%, από σχεδόν 18% που ήταν, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο τη διείσδυση στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας και τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η κ. Κεραμέως εξέφρασε τις ευχαριστίες της στη ΔΥΠΑ, στη διοικήτρια, στους υποδιοικητές, καθώς και σε ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας, για την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν και στον τομέα των «Ημερών Καριέρας».

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε ότι χιλιάδες πολίτες έρχονται την εκδήλωση, συνομιλούν απευθείας με τις επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συνεντεύξεις.

«Όπως και στις προηγούμενες Ημέρες Καριέρας, αναμένεται ότι το διήμερο θα ολοκληρωθεί με άμεσες προσλήψεις από την εκδήλωση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούν δεύτερες και τρίτες συνεντεύξεις με επιχειρήσεις, που πολλές φορές οδηγούν σε προσλήψεις ακόμη και δύο μήνες αργότερα», τόνισε η Χορμόβα.

Όπως σημείωσε, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια νέα αρχή για κάθε άνεργο ή εργαζόμενο που επιθυμεί αλλαγή καριέρας. Η ΔΥΠΑ παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία, για να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Μεταξύ άλλων, η κ. Χορμόβα υπογράμμισε ότι ο θεσμός των «Ημερών Καριέρας» έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο των εργαζομένων της ΔΥΠΑ και υποστηρίζεται συστηματικά.