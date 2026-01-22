Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι δεκάδες κατηγορίες παροχών, αποζημιώσεων και εισοδημάτων.

Με σημαντικές αλλαγές και εκτεταμένη χρήση προσυμπληρωμένων στοιχείων ξεκινά η εφετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την ΑΑΔΕ να επιταχύνει τις προετοιμασίες ενόψει του ανοίγματος της πλατφόρμας.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καλούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, τόκους, δαπάνες που εξοφλήθηκαν ηλεκτρονικά, αποπληρωμές δανείων και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων του 2025, ώστε οι σχετικοί κωδικοί να εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι στις δηλώσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι δεκάδες κατηγορίες παροχών, αποζημιώσεων και εισοδημάτων που είναι αφορολόγητα και μπορούν να μειώσουν ή να μηδενίσουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα φορολογικό οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και τα αφορολόγητα ποσά:

1. Πότε ξεκινά η διαδικασία για τις νέες φορολογικές δηλώσεις;

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η ΑΑΔΕ αναμένει έως το τέλος Φεβρουαρίου τα στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να ανοίξει εγκαίρως η πλατφόρμα με προσυμπληρωμένους κωδικούς.

2. Ποια εισοδήματα θα είναι προσυμπληρωμένα στη δήλωση;

Στη δήλωση θα εμφανίζονται αυτόματα μισθοί, συντάξεις, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και άλλα δηλωμένα εισοδήματα που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από τους αντίστοιχους φορείς.

3. Ποιες δαπάνες θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένες;

Προσυμπληρώνονται δαπάνες που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα, ποσά αποπληρωμής δανείων, καθώς και δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία μέσα στο 2025.

4. Τι είναι τα αφορολόγητα ποσά που μειώνουν τα τεκμήρια;

Πρόκειται για παροχές, αποζημιώσεις και εισοδήματα που δεν θεωρούνται φορολογητέα, αλλά μπορούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και να μειώσουν ή να μηδενίσουν τον πρόσθετο φόρο.

5. Οι αποζημιώσεις για έξοδα εργασίας φορολογούνται;

Όχι, εφόσον αφορούν έξοδα διαμονής, σίτισης ή μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους και αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, δεν θεωρούνται εισόδημα.

6. Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές;

Οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και συγκεκριμένες εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, δεν φορολογούνται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

7. Φορολογούνται οι παροχές σε είδος από τον εργοδότη;

Ορισμένες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες, όπως οι διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, παροχές μικρής αξίας, αλλά και η παραχώρηση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων μέχρι συγκεκριμένη αξία.

8. Τι ισχύει για παροχές που σχετίζονται με την οικογένεια;

Αφορολόγητες είναι παροχές για έξοδα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως 5.000 ευρώ ετησίως, καθώς και η οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση τέκνου, επίσης έως 5.000 ευρώ, με προσαυξήσεις για επιπλέον εξαρτώμενα παιδιά.

9. Πώς αντιμετωπίζονται οι παροχές για υγεία και αναπηρία;

Το εξωιδρυματικό επίδομα για άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως φορέα, καθώς και παροχές για κάλυψη εξόδων νοσηλείας εργαζομένου ή συγγενών του, δεν φορολογούνται.

10. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν την υποβολή;

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς, να επιβεβαιώσουν ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά τα αφορολόγητα ποσά και, όπου απαιτείται, να κάνουν διορθώσεις ώστε να αποφύγουν άδικη επιβάρυνση από τεκμήρια.