Η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025 παρατείνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων των εργοδοτών.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ.(Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) κοινών επιχειρήσεων για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025 παρατείνεται έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Η ίδια παράταση ισχύει και για τις υποβολές Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς για εργαζόμενους με συμβάσεις Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ. προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν με τη νέα γραμμογράφηση της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων (βλ. Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025).

Η παράταση δόθηκε για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών στις αλλαγές που προέκυψαν από την αναβάθμιση της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων.