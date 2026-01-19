Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η αξιολόγηση του έργου του Eurogroup θα γίνει με βάση τα απτά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτητα και ευελιξία.

Με αναφορά στην τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ξεκίνησε τη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, την πρώτη στην οποία προεδρεύει με τη νέα του ιδιότητα. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, τονίζοντας πως η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της τήρησης του διεθνούς δικαίου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για το πρώτο Eurogroup του έτους, με ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω των διεθνών εξελίξεων όσο και λόγω της νέας προεδρίας.

Αναφερόμενος στις πολιτικές προτεραιότητες της ευρωζώνης, επεσήμανε ότι υπάρχει ήδη σύγκλιση και συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ένωσης, καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η αξιολόγηση του έργου του Eurogroup θα γίνει με βάση τα απτά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτητα και ευελιξία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι η στρατηγική της ευρωζώνης να καταστεί συνώνυμο της υλοποίησης, με έμφαση στην αίσθηση του επείγοντος και στον σεβασμό των κοινών διαδικασιών. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, καλωσόρισε τη Βουλγαρία ως νέο πλήρες μέλος του Eurogroup, μετά την ένταξή της στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή απόδειξη της συλλογικής ισχύος της ευρωζώνης. Όπως είπε, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από τον Βούλγαρο ομόλογό τους για τη διαδικασία μετάβασης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι συστάσεις της ευρωζώνης για το 2026, η αποτίμηση των πολιτικών προτεραιοτήτων με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μια σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πλαίσιο της G7, υπό τη γαλλική προεδρία. Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πλήρωσης της θέσης του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνοντας ότι έχουν κατατεθεί έξι ισχυρές υποψηφιότητες και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Eurogroup διαθέτει τη θεσμική ωριμότητα για να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σύγκλισης προς έναν υποψήφιο.