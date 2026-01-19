Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών.

Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 1,5% στα 4.663,37 δολάρια ανά ουγγιά στις 03:35 GMT, αφού νωρίτερα άγγιξε ιστορικό υψηλό στα 4.689,39 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδοση Φεβρουαρίου κατέγραψαν άνοδο 1,6%, φθάνοντας τα 4.669,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε ένα κύμα κλιμακούμενων δασμών κατά των ευρωπαϊκών συμμάχων, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας τη διαμάχη για το μέλλον του τεράστιου αρκτικού νησιού της Δανίας. Την Κυριακή, πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε ευρεία συμφωνία για την εντατικοποίηση των προσπαθειών αποτροπής των δασμών, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για αντίμετρα σε περίπτωση εφαρμογής τους, όπως ανέφεραν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών και το δολάριο υποχώρησαν, καθώς οι τελευταίες απειλές για δασμούς ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, το γεν και το ελβετικό φράγκο, σε ένα γενικευμένο κλίμα αποστροφής του ρίσκου στις αγορές. Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο άργυρος στην αγορά spot σημείωσε άλμα 3,3% στα 92,93 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 94,08 δολάρια. Ωστόσο ο ρυθμός της πρόσφατης ανόδου ενδέχεται να δικαιολογεί βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα, καθώς ο λόγος χρυσού προς άργυρο έχει υποχωρήσει από τα επίπεδα κοντά στο 105 στα τέλη του 2025 σε χαμηλά της ζώνης του 50.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,9% στα 2.348,32 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε άνοδο 0,5% στα 1.808,46 δολάρια.