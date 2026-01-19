Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου πληρώνονται οι συντάξεις. Ανατροπή με την νέα ημερομηνία από τον ΕΦΚΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις τελικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, επιβεβαιώνοντας αλλαγές που είχαν προκαλέσει σύγχυση στους συνταξιούχους τις προηγούμενες ημέρες.

Οπως είναι συνηθισμένο οι συντάξεις θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Η απόφαση έχει στόχο την ομαλή ροή των πληρωμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.).

Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ προχώρησε επίσης στην άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους από τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.

Για οποιαδήποτε απορία ή καθυστέρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.