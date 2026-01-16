Αναλυτικά οι δικαιούχοι για τις πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Σ-τις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

-Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».