Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της διακοπής με αναδρομική ημερομηνία είναι ότι, κατά τον χρόνο της λύσης, δεν υφίσταται εταιρική περιουσία.

Δυνατότητα δήλωσης διακοπής εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας παρέχεται πλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της φορολογικής διοίκησης. Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που ταλαιπωρούσε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν παύσει ουσιαστικά τη δραστηριότητά τους, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις τυπικές διαδικασίες λύσης.

Βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της διακοπής με αναδρομική ημερομηνία είναι ότι, κατά τον χρόνο της λύσης, δεν υφίσταται εταιρική περιουσία. Αυτό σημαίνει ότι το νομικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να διαθέτει πάγια στοιχεία, αποθέματα ή εμπορεύσιμα αγαθά. Παράλληλα, από τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης πρέπει να προκύπτει ότι δεν υπήρξε καμία οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και εφεξής.

Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, στην ειδική εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών. Ο φορολογούμενος ακολουθεί τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία, στη συνέχεια Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου και τέλος Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης. Το αίτημα δεν γίνεται αυτόματα αποδεκτό, αλλά ελέγχεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία, η οποία εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Στο παρελθόν, επιχειρήσεις που είχαν διακόψει στην πράξη τη λειτουργία τους, αλλά είχαν καθυστερήσει τη λύση και την εκκαθάριση, δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο παύσης των δραστηριοτήτων τους. Η νέα δυνατότητα αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, περιορίζοντας ταυτόχρονα περιττές φορολογικές και διοικητικές επιβαρύνσεις.

Παραδείγματα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης