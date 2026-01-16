Κεντρικό ρόλο στη νέα διαδικασία διαδραματίζει η αναβαθμισμένη εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Σημαντική διευκόλυνση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες προσφέρει η νέα ψηφιακή διαδικασία μεταβολής Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και καθεστώτος ΦΠΑ, η οποία έχει πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για νομικές οντότητες. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και αποσκοπεί στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω της νέας ψηφιακής λειτουργίας υποβάλλονται καθημερινά περισσότερες από 274 δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Η πλειονότητα αυτών ολοκληρώνεται πλέον αυτόματα και εξ ολοκλήρου ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις φορολογικές υπηρεσίες, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους.

Κεντρικό ρόλο στη νέα διαδικασία διαδραματίζει η αναβαθμισμένη εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» της ψηφιακής πύλης myAADE. Η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την καταχώριση, μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ σε ένα μόνο βήμα, με ταυτόχρονη επιλογή υπαγωγής ή αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ, με άμεση και ασφαλή ολοκλήρωση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μεταβολών ΚΑΔ και σε υποκαταστήματα εσωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίστοιχος ΚΑΔ έχει δηλωθεί στην έδρα της επιχείρησης.

Η εφαρμογή ενσωματώνει πλήρες ευρετήριο ΚΑΔ, δομημένο σύμφωνα με τις ταξινομήσεις NACE και CPA, διευκολύνοντας τη στοχευμένη αναζήτηση, ενώ κάθε δραστηριότητα φέρει σαφή ένδειξη ως προς τη φορολογική της μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ. Οι χρήστες υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέσω αναλυτικών οδηγιών και ενημερωτικών μηνυμάτων.

Η ολοκλήρωση των δηλώσεων πραγματοποιείται αυτόματα, εφόσον οι συστημικοί έλεγχοι επιβεβαιώσουν ότι ο συνδυασμός ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ είναι επιτρεπτός. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως εκπρόθεσμες δηλώσεις ή δηλώσεις με δικαιολογητικά, αυτές προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ για περαιτέρω έλεγχο. Η έκβαση κάθε διαδικασίας γνωστοποιείται στους φορολογούμενους ψηφιακά, μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στο myAADE, της εφαρμογής myAADEapp και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.